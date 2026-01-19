El Golmés sufre para derrotar al Bellcairenc

Dos jugadores de Gomés y Bellcairenc en la disputa de un balón en el medio del campo. - JOAN GÓMEZ

FERRAN VIDAL

El Golmés superó a un Bellcairenc que, a pesar de ser el colista, mereció mucho más de lo que el resultado final indicó (3-1). Los visitantes fueron superiores en la primera parte, generando mucho peligro en jugadas a balón parado. No obstante, en el minuto 22, Ian aprovechó una jugada al contraataque para hacer el primer gol para los locales (1-0). Justo antes de llegar al descanso, Salud hizo el empate (1-1).

En la segunda mitad, el Golmés salió mejor y aprovechó esos minutos para volver a adelantarse en el marcador con otro gol de Ian (2-1). El Bellcairenc fue a por el empate pero no consiguió materializar sus ocasiones. Finalmente, en el último minuto del partido, Sergi hizo un gol de falta directa que sentenció el encuentro (3-1).