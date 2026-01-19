El VAR noquea al Barça

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona encajó ayer una frustrante y polémica derrota (2-1) contra la Real Sociedad, para ver frenada la racha que lucía de once victorias seguidas, lo que provoca que el Madrid se acerque a tan solo un punto de los azulgranas. Los de Hansi Flick volvieron a tropezar en San Sebastián como la pasada temporada, aunque su actuación no mereció ni mucho menos la derrota. El Barça, liderado por Lamine Yamal, asedió la meta de un gran Alex Remiro y se topó hasta cinco veces con el palo, después de sufrir dos goles anulados de forma polémica por el VAR, que no intervino en el 1-0 de la Real Sociedad, en el que hubo una falta previa muy similar a la que provocó la anulación de uno de los tantos azulgranas.

Sin embargo, cuando Marcus Rashford logró el ansiado empate, ya en el segundo tiempo, que igualó el 1-0 de Oyarzabal, Guedes respondió al minuto con el 2-1. Los intentos del Barça murieron en la orilla para ver como el Madrid se acerca en la tabla.

El Barça dejó una gran primera mitad, mucho ritmo en ataque, pero la mala fortuna y la precisión del VAR evitaron más de un gol de los visitantes. Como cabía esperar, el partido fue bonito y de ida y vuelta, con un primer gol anulado a los locales aunque en claro fuera de juego. Aún en el minuto inicial, Pedri la tuvo muy clara tras una jugada de un Lamine Yamal que recuperó su versión más protagonista.

Poco después llegó el primero de los tres goles anulados al Barça por el VAR, de Fermín, por una falta rigurosa de Dani Olmo a Take Kubo. Los de Flick presionaron y movieron con velocidad el balón, y De Jong vio también puerta pero en fuera de juego, mucho más claro que el que impidió que subiera el tanto de Lamine, que fue invalidado por un milímetro.

Mucho trabajo para el VAR, que se desentendió por completo cuando Oyarzabal hizo el 1-0 pasada la media hora, después de que en el robo de la Real Sociedad hubiera una falta muy similar a la que invalidó un gol azulgrana. Tras mucho trabajo y cuatro palos, empató Rashford a centro de Lamine (1-1), pero en la jugada siguiente Guedes hizo el 2-1 definitivo. El Barça remó, Koundé tuvo otro poste, pero ayer era imposible.

Hansi Flick y De Jong explotan contra el colegiado

En la entrevista a pie de campo, Frenkie De Jong explotó contra el árbitro del partido, Gil Manzano, no por sus decisiones, si no porque criticó que “no puedes ni hablar con él, te mira como si fuera más que tú. Es muy frustante”. Posteriormente, Hansi Flick le dio plenamente la razón a su futbolista y se animó con un “buen trabajo” en castellano cuando le preguntaron por el gol anulado a Lamine por un milímetro, como ya pasó el año pasado en Anoeta con Lewandowski.