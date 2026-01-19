La lluvia obliga a suspender la mitad de los partidos de fútbol de la jornada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La decimoquinta jornada de los grupos 29 y 30 de Cuarta Catalana se vio alterada completamente por la lluvia que prácticamente no paró de caer desde el pasado sábado, lo que provocó que se tuvieran que suspender un total de nueve partidos, la mitad de los previstos en ambos grupos. Cuatro de los duelos ya se tuvieron que suspender en la jornada del sábado, concretamente el Roselló-Bordeta, del grupo vigésimo noveno, y otros tres del 30, el Sant Ramon-Cervera, Artesa de Segre-Ondara y Ribera d’Ondara-EF Guissona B. Precisamente el campo de La Segarra donde se tenía que disputar este último partido estaba completamente inundado, como se puede aprecir en la foto.

En la jornada dominical de ayer se tuvieron que cancelar otros cinco encuentros, concretamente el Bell-lloc-Pardinyes B, Benavent de Segrià-Magraners y Albesa-Castelldans, del grupo 29, y el Ivars d’Urgell-Rialp y El Poal-Sant Coloma Queral, del 30. Finalmente solo se pudieron disputar con normalidad dos encuentros del 29 y otros cuatro del 30.