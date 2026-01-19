Paso de gigante hacia la salvación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu logró ayer una sufrida victoria (73-79) en la pista del Spar Gran Canaria, colista de la categoría, que supone un paso de gigante para la salvación, ya que hunde al cuadro canario, al que deja ahora a cuatro triunfos, y se sitúa dos por encima de la zona de descanso después de perder el resto de rivales directos.

El partido arrancó condicionado por el horario, ya que tuvo que ser trasladado a la pista anexa del Gran Canaria Arena al haber goteras en el pabellón de La Paterna por las lluvias, con lo que arrancó con dos horas y cuarto de retraso. Las canarias se adaptaron mejor al cambio de escenario y tomaron la iniciativa desde el inicio con un parcial de salida de 9-2 que obligó a Isaac Fernández a pedir ya un tiempo muerto cumplido solo el minuto 2.

Las instrucciones no calaron y el Gran Canaria siguió ampliando la ventaja hasta llegar a la decena de puntos (16-6), una situación que hizo reaccionar al Cadí, que con una canasta de Hollingshed y un triple de Aguilar recortó distancias (16-11) y obligó al nuevo técnico local, Pablo Melo, a parar el partido. Un triple de N’Diaye pareció romper la racha urgelense, pero no fue así porque Raventós tomó el mando y con cinco puntos seguidos contribuyó a alargar el parcial hasta un 3-14 que ponía por primera vez por delante a las leridanas (19-20), si bien el cuarto se cerró con el Gran Canaria dos arriba (22-20).

El segundo periodo ya fue otra historia. El Cadí entró mejor, defendió con más intensidad y afinó la puntería para llevar casi siempre la iniciativa. En el ecuador del cuarto ya dominaba por ocho puntos (27-35), que se quedaron en cinco al descanso (38-43). De vuelta de los vestuarios, el Cadí dio un golpe con un parcial de salida de 0-8, con canasta de Gervasini y triples de Palma y Hollingshed que establecía la máxima renta, trece puntos (38-51). Melo tuvo que parar el partido, pero su equipo no reaccionó hasta el tramo final, cuando devolvió el parcial y se sitúo a 5 puntos (53-58) antes del último asalto.

El Gran Canaria salió más decidido y poco a poco fue recortando la distancia hasta darle la vuelta al marcador (63-62) faltando cinco minutos. Pero de nuevo apareció Raventós y Aguilar para liderar al equipo, que en los últimos minutos firmó un parcial de 2-11 que acabó certificando una victoria que vale casi media permanencia.

“El triunfo nos permite abrir un poco de margen”

Isaac Fernández destacó el buen juego desplegado por su equipo, aunque lamentó el sufrimiento final. “Hemos hecho un partido muy completo entre el final del tercer cuarto y el principio del último, pero cuando mejor estábamos jugando y parecía que el partido se podía romper, nos hemos desactivado un poco, algo que ya nos ha pasado otras veces, y ellas han entrado en el partido. Hemos tenido que llegar a un final de partido para mi demasiado apretado por cómo había ido hasta ese momento a nivel de sensaciones”, afirmó el entrenador del Cadí, que reconoció que la victoria “es muy importante, ya que es la segunda seguida que nos permite abrir un poco de margen”.