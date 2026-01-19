Resistencia triunfal: El Mollerussa sale del descenso tras sumar tres puntos de oro ante el Manresa

Publicado por MOISÉS CAMUÑAS Creado: Actualizado:

Nadie se fue del Municipal de Mollerussa sin haberse dejado unas cuantas calorías en el recinto. Los que pisaron el césped, evidentemente, pero también los que lo sufrieron desde la grada. El conjunto del Pla d’Urgell sacó un triunfo (2-1) de resistencia y garra ante un Manresa que, pese a la derrota, sigue en puestos de play off, después de anotar dos goles rápidos entre el minuto 21 y el 25, para después aguantar la renta. Llegó el 2-1, pero no el empate. Los de Manel Cazorla partían como colistas y se autoregalaron tres puntos de oro para arrancar la segunda vuelta fuera del descenso. La llegada del técnico ha cambiado la imagen y los números del club, que suma 7 de los últimos 12 puntos en juego. Eso sí, nadie regala nada en esta categoría. Quedó demostrado.

Avisó pronto el Manresa con un latigazo lejano de Ayoub que obligó a Pepo a protagonizar la primera parada de un día atareado. El dominio visitante fue claro, pero la eficacia se vestía de local. Primero avisó Guillén Porta tras una buena acción de Scuri, y poco después llegó el golpe. Scuri, incansable, robó casi en línea de fondo, se inventó un centro tenso y Óscar Dueso, con un taconazo de delantero con recursos, encendió el Municipal en el minuto 21 (1-0). Sin tiempo para digerirlo, llegó el segundo. Nueva presión alta, robo de Guillén Porta, desdoblamiento de Franki por la izquierda y definición seca, potente e inapelable (2-0). Todo en cuatro minutos. El Manresa recortó rápido tras un córner, un primer remate de Matheus y la aparición de Aleix Díaz cazando un balón muerto en el área (2-1). Se avecinaba el sufrimiento. Sobre todo, viendo que en cada acción a pelota parada el conjunto del Bages, casi siempre mediante Matheus, generaba peligro. Pudo sentenciar el Molle con un cabezazo de Dueso que se estrelló en el travesaño.

La segunda parte fue casi un monólogo del Manresa en busca del empate. Centros, saques de esquina, segundas jugadas... Y allí apareció Pepo para firmar una actuación para enmarcar: triple intervención en el minuto 57, paradón a un remate de Iglesias y seguridad en cada acción visitante. El propio Matheus, omnipresente, estrelló un remate en el palo y Momoh tuvo el empate, pero el balón no quiso entrar. Los cambios, con mención especial para el debut esta temporada de Jordi Ars tras superar su lesión, empujaron al partido a un ida y vuelta frenético, pero la jornada, nublada, sonrió al Mollerussa. Hasta el pitido final, tras un disparo desviado de Munells, fue un ejercicio de resistencia y tensión por parte local. Tras los tres silbidos del árbitro el oxígeno, la esperanza y la fiesta se apoderaron del Municipal. El domingo, contra L’Hospitalet, seguirá el camino, pero esta vez, con menos piedras en la mochila.

Manel Cazorla: “No estamos para sacar pecho, estamos para sufrir”

Manel Cazorla, técnico del Mollerussa, se mostró satisfecho por la sufrida victoria de ayer y destacó que “hemos defendido con el alma y hemos sido contundentes. En estos momentos hay que sufrir para sumar de tres en tres”. Aunque reconoció que su equipo concedió demasiados saques de esquina y faltas, elogió el compromiso de sus jugadores: “No estamos para sacar pecho, estamos para sufrir y competir. Este Mollerussa tiene que defender cada acción como si fuese la última”. Cazorla admitió también que “nos faltarían 10 puntos para poder jugar con alegría y menos ansiedad”.