Tras el empate a uno ante el Real Madrid B en Valdebebas, el técnico del AEM, Rubén López, valoró positivamente el punto conseguido. “Se le da mucho valor al empate. Sabíamos que lo pasaríamos mal en algunos momentos del partido, pero el equipo ha trabajado muy bien. Es un punto más que merecido y estoy muy contento con las sensaciones”, remarcó. El preparador de las leridanas también destacó la importancia del balón parado. “En este tipo de partidos en los que el rival monopoliza la posesión y tienes pocas ocasiones, el balón parado es muy importante”, apuntó el técnico.

En cuanto al duelo, aseguró que “esperaban” un partido difícil. “El Real Madrid en casa genera muchas ocasiones y, a pesar de su dominio de la posesión, no han tenido oportunidades tan claras en la segunda parte. Han tenido mucho tiempo el balon en nuestro campo y era normal que el Madrid se volcara, aunque el equipo hizo un buen papel”, explicó un Rubén López que destacó la importancia de sumar una jugadora como Alba De la Fuente al equipo. “Nos ha dado lo que queríamos, esperamos que siga cogiendo ritmo y seguro que nos aportará muchísimo”, concluyó el técnico.

Por otro lado, la centrocampista y capitana del equipo Noe Fernández aseguró que “estamos marcando un listón muy alto y no lo queremos bajar. Con el nivel al que estamos jugando va a ser muy difícil que nos ganen y de aquí iremos para arriba, a intentar sumar todos los puntos posibles”.