Agada y Golomán destacan la importancia del partido del sábado contra el Burgos

El Hiopos Lleida atraviesa un buen momento de confianza tras las importantes victorias "muy importantes" a domicilio ante Tenerife y Gran Canaria, un impulso que ha reforzado al vestuario antes de cerrar la primera vuelta este sábado ante San Pablo Burgos, un duelo que puede ser clave para la salvación. Así lo expresaron Caleb Agada y György Golomán, que coincidieron en señalar la concentración, la confianza y la defensa como claves para mantener la buena dinámica.

El nigeriano destacó la relevancia de los dos últimos triunfos, que han permitido al equipo recuperar posiciones y sensaciones. “Fueron victorias muy buenas, nos pusieron en una buena posición otra vez y estamos muy felices. Ahora ya estamos mirando hacia Burgos”, afirmó. De hecho, subrayó que el crecimiento del equipo pasa por “jugar juntos, confiar en los entrenadores y en su trabajo, y sobre todo, en jugar con confianza”.

En la misma línea, Golomán remarcó que “son dos victorias muy valiosas e importantes y creo que nos han unido como equipo. Estamos en un buen momento y tenemos que construir a partir de esto”, señaló el pívot, que puso especial énfasis en el trabajo defensivo. “En Gran Canaria fue clave, les dejamos en 50 puntos. La defensa tiene que ser una de nuestras grandes fortalezas”, añadió.

Ambos jugadores coincidieron también en la importancia de hacerse fuertes en casa, después de que las últimas tres victorias hayan llegado fuera de casa. “Ganar en el Barris Nord es muy importantes. Tenemos un gran apoyo de la afición y queremos darles victorias aquí”, aseguró Agada. Golomán reforzó ese mensaje al señalar que “cada partido en casa es importante, delante de nuestra gente, y queremos acabar la primera vuelta con una victoria”.

Sobre el duelo ante Burgos, equipo que marca el descenso con tres victorias, los dos jugadores advirtieron del peligro de confiarse pese a que el rival ocupe la parte baja de la clasificación. “Hace un par de partidos nosotros también estábamos abajo, así que cada victoria cuenta. No queremos volver a caer, por lo que tenemos que ganar este partido”, afirmó Agada con contundencia. Golomán, por su parte, recordó que “Burgos es mejor equipo de lo que dice su balance, ha perdido muchos partidos ajustados y es muy peligroso, así que tenemos que salir con el 100% de concentración”.

A nivel personal, Agada se mostró satisfecho tras superar un pequeño bache físico y de rendimiento. “Me siento bien otra vez, mis compañeros y el entrenador me han ayudado mucho para volver a mi mejor forma”, explicó. Golomán, en cambio, restó importancia a su buen rendimiento individual y priorizó el resultado colectivo. “Hay partidos buenos y malos, lo más importante es que ganemos”, concluyó.