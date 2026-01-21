SEGRE

El Barça sufre para llevarse la victoria en casa ante el Dubai

Willy Hernangómez y Satoransky defienden a un jugador visitante. - EUROPA PRESS

El Barça sufrió ayer para certificar una victoria que tenía encarrilada ante el Dubai (91-89), fruto de un mal último cuarto (12-22) que le complicó las cosas a los de Xavi Pascual. Sin embargo, una canasta a dos segundos del final de Brizuela, el mejor de los azulgranas con 25 puntos, evitó la prórroga y le dio la decimoquinta victoria europea a los azulgranas, que suben a la quinta plaza de la tabla, empatados con el Madrid, que también ganó (106-77).

