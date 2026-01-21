Jordi López llega al Atlètic Lleida "convencidísimo" de revertir su mala situación

Jordi López fue presentado como nuevo entrenador del Atlètic Lleida con un discurso directo y cargado de convicción. El técnico reconoció la dificultad del momento que atraviesa el equipo, pero se mostró plenamente confiado en poder cambiar la dinámica. “La situación es complicada, pero estoy convencidísimo de que lo vamos a sacar. Tenemos plantilla, estructura y medios. No hay excusas”, afirmó.

El entrenador de Cardedeu explicó que aceptó la propuesta sin dudarlo. “Es un reto mayúsculo y precisamente por eso lo acepto. Creo en el proyecto, en el club y en el esfuerzo que se está haciendo para salir adelante”, señaló.

Además, también destacó el trabajo realizado por la dirección deportiva para reforzar la plantilla. Sobre la llegada de más fichajes (el club ya ha hecho siete) dejó claro que "estoy aquí para trabajar, no para pedir. La plantilla actual tiene capacidad para mejorar".

López se mostró muy satisfecho con el vestuario que se ha encontrado, del que destacó que es “un grupo muy sano, con energía y con ganas de revertir esta situación. No hay negatividad, que es lo que pasa muchas veces cuando te encuentras en una mala situación" como la actual, a ocho puntos de la salvación y a seis del play out.

Sobre el estilo de juego, fue claro: ahora lo prioritario es competir y ganar. “Queremos ser protagonistas, pero en este momento hay que priorizar los resultados. Más allá de sistemas, lo importante es el funcionamiento, el rendimiento de cada jugador y sobre todo centrarse en el día a día, en cada entrenamiento”, explicó.

Por último, tuvo palabras de agradecimiento para el club, el cuerpo técnico y su antecesor, Gabri, y prometió trabajo y profesionalidad: “No se pueden prometer resultados, pero sí esfuerzo, implicación y dejarnos la piel cada día”.