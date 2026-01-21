Tres leridanos, a los Juegos

La Federación Española de Deportes de Invierno hizo oficial ayer la lista de deportistas que tomarán parte en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, que arrancarán el 6 de febrero. De los nueve esquiadores que acudirán, tres son de Lleida y de la especialidad de esquí de fondo: Jaume Pueyo, que repite tras estrenarse en Pekin 2022, y los debutantes Marc Colell y Bernat Sellés, lo que supone un tercio de la selección.

Jaume Pueyo, de 24 años y natural de La Seu d’Urgell, era de los tres el que tenía la plaza ya asegurada después de los grandes resultados que acumulaba en las dos últimas temporadas, destacando el séptimo puesto del pasado fin de semana en la Copa del Mundo de Oberhof, el mejor resultado de un esprinter español en toda la historia. En la cita de Pekin 2022 finalizó en el puesto 37, a muy pocas centésimas del Top30, y ahora el objetivo es más ambicioso. “Llevamos tiempo preparándolo y el reto es conseguir un diploma en el Team Sprint, que sería fantástico, y lucharlo también en el esprint individual”, afirmó el esquiador del CEFUC.

Esta prueba por equipos la disputará junto a su compañero de club Marc Colell, de 20 años, que hará su debut olímpico. “Es el sueño que tiene todo deportista y voy con muchas ganas, a vivir la experiencia y a hacerlo lo mejor que pueda, sobre todo en el Team Sprint, donde podemos luchar por un diploma”, señaló. Completa la tripleta leridana Bernat Sellés, que ha conseguido la tercera plaza del equipo de fondo pese a la lesión en el hombro que le obligó a pasar por el quirófano. “Me costó recuperarme, pero al final ha valido la pena, porque estar en unos Juegos es el nivel más alto al que puedes llegar”, apuntó el esquiador de Lles de Cerdanya, de 22 años.

Los tres leridanos debutarán el 10 de febrero con el esprint, seguirán el día 13 con la prueba de 10 kilómetros y cerrarán su participación con el Team Sprint, en el que solo participarán Pueyo y Colell, que este fin de semana corren un Copa del Mundo en Goms (Suiza).

A los Juegos también acudirán Joaquim Salarich y Arrieta Rodríguez, en esquí alpino; Lucas Eguibar y Álvaro Romero, en snowboard cross; Queralt Castellet, en halfpipe; Nora Cornell, en slopestyle y big air; Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa, en esquí de montaña, y los patinadores Olivia Smart, Tim Dieck, Sofía Val, Asaf Kazimov, Tomás Guarino, Nil Llop y Daniel Milagros.