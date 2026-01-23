Sergi Solans, de Corbins, a la MLS, donde juega Messi

La Major League Soccer tendrá, a partir de esta temporada, a un nuevo representante leridano: el delantero de Corbins Sergi Solans, que formará parte del Real Salt Lake hasta 2027, con opción a dos años más, después de que Bojan Krkic y Jordi Quintillà jugaran ya jugaran dicha competición en el pasado.

El leridano, de 22 años, completa así su progresión en el fútbol norteamericano, con un contrato en una Liga con creciente seguimiento tras la llegada de Messi al Inter Miami en 2023 y en la antesala de que el Mundial se dispute allí en verano.

Solans, formado en el FiF Lleida, el Lleida Esportiu y el Atlètic Segre, empezó su aventura americana en enero de 2024, cuando dejó el filial del Girona –después de llegar al club en edad juvenil–, para recalar en la universidad de Oregon.

Su buen papel allí provocó que, hace apenas 12 meses, fuera ‘drafteado’ en primera ronda por Real Salt Lake, pero él optó por jugar un año más en la Universidad, en este caso en los UCLA Bruins de Los Ángeles. Allí llegó su explosión definitiva, con 16 goles anotados con el equipo angelino, que se proclamó campeón del torneo Big Ten, en el que Solans fue nombrado como jugador más destacado. Así, la franquicia de Utah, que tenía sus derechos tras draftearle, le ofreció un contrato para la MLS y el leridano ya forma parte del equipo, que se encuentra de pretemporada en Portugal, para preparar una campaña que arranca en febrero.

En declaraciones a SEGRE, Solans se mostró muy feliz por la oportunidad de “convertirme en un futbolista profesional, porque es mi sueño desde pequeño”. “Mucha gente no valora la MLS, pero es una Primera División y valoro mucho haber llegado aquí; pocos lo hacen. Soy un privilegiado, y quiero aprovecharlo”, destacó. De hecho, apuntó que “vengo de los ocho mejores meses de mi vida en UCLA, en tema deportivo y académico”. “El año pasado Salt Lake ya me ofreció un contrato, pero con el segundo equipo. Yo opté por la Universidad y este año tengo una oportunidad mejor. Sé que no llegó para ser titular, pero lo único que quiero es dar el 100% de mí”, concluyó.