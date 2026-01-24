Aarón Velilles, tercer fichaje del Lleida en el mercado invernal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida CF anunció ayer el fichaje del mediapunta Aarón Velilles, procedente del filial del Bolonia. Nacido en Lleida e internacional con las selecciones inferiores de Marruecos, el jugador de 19 años volverá al conjunto leridano, en el que ya recaló durante una temporada de su etapa formativa, para convertirse en la tercera incorporación del mercado de invierno tras los fichajes de Toni Vicente y Riku Akashi.

Velilles, que además del Lleida Esportiu pasó por el fútbol base del Balàfia, la Bordeta y el FIF Lleida, firmará con la entidad leridana hasta final de temporada. De este modo, el joven centrocampista leridano afrontará su primera experiencia en un primer equipo después de pasar por canteras de grandes equipos como la del Betis y la del Bolonia. En 2020 llegó al equipo andaluz de la mano de su hermano, Luis Velilles, que actualmente es jugador del Deportivo Alavés y también ha sido internacional con Marruecos.

Por otro lado, Lleida y Mollerussa no piden cambiar sus partidos respectivos a la jornada 20 ante la FE Grama y el Vic, respectivamente, y sabrán la fecha definitiva este lunes. El posible cambio nacía del partido de la Copa de Regiones entre Catalunya y Aragón del próximo jueves 29. Un choque en el que ni Lleida, ni Mollerussa aportarán ningún jugador. Sí que lo harán, en cambio, sus rivales. La Grama, rival del Lleida, aportará cuatro: Marc Cantera, Roger Garcia, Padi y Guillem Escarrabill. Por su parte, el Vic, rival del Mollerussa, aportará dos: Agustín Mora y Alberto Salamanca.