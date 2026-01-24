Barça-Huesca, en Lleida el próximo miércoles

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El pabellón Onze de Setembre de Lleida acogerá el próximo miércoles 28 de enero un partido amistoso entre el FC Barcelona y el Balonmano Huesca, ambos equipos de la Liga ASOBAL. El encuentro, organizado por el Lleida HC, se disputará a partir de las 18.00 y tendrá entrada gratuita, ya que el club leridano pretende que la jornada sea una fiesta del deporte, que culminará con la presentación de los equipos de la base de la entidad leridana, a partir de las 20.00.

El partido se enmarca en el parón de las competiciones domésticas debido a que se está disputando el Europeo de selecciones, que se alargará hasta el domingo 1 de enero. Dicha circunstancia ha permitido a ambos clubes programar este amistoso en la capital del Segrià, gracias a la colaboración del club leridano. De hecho, no es la primera vez que se produce un amistoso entre Barça y Huesca en Lleida, porque en 2022 ya se disputó este mismo partido en el Onze de Setembre, entonces en el mes de agosto como preparación de la temporada.

El FC Barcelona llegará a la cita como líder invicto de la Liga ASOBAL y segundo, con tan solo una derrota, en su grupo de la Champions. Seguramente el conjunto azulgrana no contará con muchos de sus jugadores por los compromisos de selecciones, aunque la posible inminente eliminación de la selección española podría comportar la presencia de más titulares en el partido. Por su parte, el Balonmano Huesca afronta el encuentro en un contexto más complejo en la competición liguera, ya que actualmente ocupa la tercera posición por la cola, con 9 puntos en 15 jornadas.

Además del partido, la jornada incluirá diferentes actividades paralelas. Durante el encuentro se realizarán sorteos de material deportivo, entre ellos camisetas del FC Barcelona, del Balonmano Huesca y de la selección española, entre otros regalos. Una vez finalizado el partido, el Lleida Handbol Club llevará a cabo la presentación oficial de sus equipos de base, en un acto que servirá para dar visibilidad al trabajo formativo que desarrolla la entidad.