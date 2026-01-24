El Atlètic Lleida presenta el proyecto ‘Tasta i Anima!’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida pondrá en marcha el proyecto 'Tasta i Anima!', una iniciativa impulsada desde el área social del club con el objetivo de fomentar la asistencia a los partidos y dar visibilidad a empresas del territorio, especialmente a los sectores agroalimentarios y de la restauración. El proyecto comenzará mañana, con motivo del partido correspondiente a la jornada 20 del grupo 3 de Segunda RFEF entre el conjunto de Cappont y el Porreres en el Camp d'Esports (12.00), en el que el Grup Aragonés, proveedor oficial de fruta del Atlètic Lleida, ofrecerá una cata de calçots a los asistentes al encuentro.

La iniciativa consistirá en la organización, una vez al mes, de catas gratuitas de productos locales. Cada jornada, una empresa colaboradora con el club podrá dar a conocer sus productos a los aficionados asistentes a los partidos como locales. Estas catas estarán situadas en el acceso 1 del Camp d’Esports antes del inicio del partido y, en función del estoc, se alargarán hasta el descanso.