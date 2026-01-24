Trabajada victoria del Borges con remontada final de Carrera (4-2)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Enoli Les Borges Vall se adjudicó ayer una trabajada victoria ante el San Sebastián (4-2), en un partido en el que siempre llevó la iniciativa y en el que acabó ganando gracias a una gran remontada final de Cesc Carrera en un último juego igualadísimo, que se decidió por 17-15. Los de Les Garrigues son séptimos, con 13 puntos, pero a solo uno del segundo, el Santiago, en una igualadísima tabla.

Joan Masip abrió el partido con una ajustada victoria (3-2) ante el visitante Zengyi Wang, al que superó por 11-2, 7-11, 11-8, 9-11 y 11-8. En el segundo duelo, Cesc Carrera no tuvo opción de ampliar la ventaja, ya que Xie Yunxi se impuso por 1-3 (5-11, 10-12, 11-9 y 9-11) para empatar la contienda. El conjunto de Les Garrigues recuperó la ventaja gracias a Marc Duran, que venció sin problemas (3-0) a Ander Cepas (11-5, 12-12 y 11-7). Sin embargo, los vascos volvieron a igualar mediante Yunxi, que estableció el 2-2 al batir a Masip por 1-3 (11-8, 4-11, 5-11 y 9-11).

No obstante, en el quinto partido Duran aseguró un punto para el Borges, gracias a una cómoda victoria (3-0) frente Wang (11-4, 11-7 y 11-5). Carrera fue quien se jugó el triunfo leridano ante Cepas y lo acabó logrando con una meritoria remontada. Tras arrancar perdiendo 0-2, levantó su partido y se impuso por 3-2 en un último juego eterno (10-12, 6-11, 11-5, 11-8 y 17-15).