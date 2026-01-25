Goleada con ‘dulce’ venganza

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Aunque en la víspera el técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, no quería hablar de venganza y eufemísticamente hablaba de “motivación extra”, lo cierto es que el Vila-sana se cobró ayer una dulce venganza sobre el Bigues i Riells. El destino quiso, además, que el resultado final (11-1) fuese el mismo que se registró a favor de las del Pla d'Urgell en la primera vuelta en la pista del Bigues. Un partido que, sin embargo, perdieron por 10-0 tras la sanción que impuso el comité de competición de la Federación Española al equipo leridano tras la impugnación presentada por el Bigues por alineación indebida.

Que ahora mismo la distancia deportiva entre ambos equipos es muy grande se sabía, pero es que las de Lluís Rodero salieron a la pista con fuego en los ojos intentando alcanzar la mayor goleada posible. Ya a los 2 minutos había inaugurado el marcador Aina Florenza, que terminó con 3 goles y dos asistencias antes de recibir el viernes en Madrid el premio a la mejor deportista de la Federación Española de Patinaje en 2025. Los goles fueron cayendo como fruta madura con dobletes de Luchi Agudo y Elsa Salvanyà, y hasta la reaparecida Laura Pastor, que volvió con gol la anterior jornada ante Las Rozas tras una larga lesión de un año, marcó de nuevo su tanto. Curiosamente, el partido ante Las Rozas también finalizó con el mismo resultado que ayer (11-1).

Al descanso ya se llegó con un arrollador marcador de 6-1, que en la segunda parte fue ampliándose hasta llegar a los once goles. No tuvo mayor historia este partido para un Vila-sana que el próximo miércoles visita al Cerdanyola. Un rival al que este mismo mes ya derrotó por 1-8 en partido correspondiente a la Champions.

El Alpicat podría salir del descenso si puntúa hoy ante el Cerdanyola

El Alpicat tiene este mediodía (12.30) un partido crucial en sus aspiraciones de mantenerse en la OK Liga femenina. Después de la gran victoria lograda hace una semana en casa ante el Bigues i Riells, con remontada incluida que le situó a un punto de los puestos de permanencia, el conjunto que dirige Mats Ziken abre hoy la segunda vuelta recibiendo en el Antoni Roure al Cerdanyola con la posibilidad de salir de las posiciones de descenso. Un empate le permitiría empatar con Las Rozas, que ayer salió goleado de la pista del Gijón y al que superaría por un mejor average, mientras que con una victoria avanzaría a las madrileñas, a las que aventajaría en dos puntos.

Rodero: “Las jugadoras se han sacado la espinita que teníamos”

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, comentó tras el partido que “estoy muy contento. Las jugadoras han sacado su orgullo y la espinita que teníamos por haber perdido el primer partido de la temporada cuando nos impugnaron el partido. Creo que hemos demostrado estas ganas, hemos conseguido un marcador abultado y considero que podía haber sido más abultado aún”.Cabe recordar que el equipo de la localidad del Pla d’Urgell ganó aquel encuentro por 0-11, pero la Federación le sancionó y lo perdió por 10-0, después de que el Bigues i Riells impugnase el partido argumentando que hubo alineación indebida al incumplir la normativa de alinear al menos el 50% de jugadoras seleccionables con España.