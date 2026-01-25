Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Nada menos que 43 días después, el Barcelona regresa hoy (16:15) al Spotify Camp Nou para medirse al Real Oviedo, colista destacado de LaLiga con el reto de sobreponerse a la sensible baja de Pedri y volver a la senda del triunfo tras el último traspiés en Anoeta. Hansi Flick insistió en la rueda de prensa de ayer en la necesidad de mejorar los inicios de partido para evitar encajar el primer gol, como ha sucedido recientemente. “Jugamos otra vez en casa, que es bueno, y queremos ganar. Se trata de nosotros, cómo empezamos, porque en los otros partidos han marcado ellos primeros”, apuntó sobre el duelo ante el colista Real Oviedo.

Al mismo tiempo reconoció errores defensivos. “Hemos cometido algunos errores, por esto nos marcan goles. Quizás sea por un tema de concentración. Durante los 90 minutos hay que estar atentos. Nosotros atacamos bien y pensamos que la situación está controlada, pero en defensa hay que estar atentos”, remarcó.

El técnico alemán también se refirió al proceso electoral, una vez fijada la fecha de las elecciones para el domingo 15 de marzo. Comentó que no tiene que “afectar al equipo” y pidió que la plantilla mantenga el foco exclusivamente en lo deportivo, al tiempo que reclamó estabilidad. “En el último año y medio, desde que estoy aquí, ha habido muchos cambios para mejor. No invertimos tanto dinero, pero tomamos decisiones adecuadas de los jugadores que han llegado. Damos oportunidades a los jugadores de La Masia para jugar y mejorar. Estamos en una muy buena situación. Se han hecho muchas cosas bien y es importante para el club tener estabilidad”, defendió. En este sentido, Flick confirmó que es socio del FC Barcelona, aunque quiso mantenerse al margen del debate electoral. “Conozco a uno o dos de los precandidatos, pero estoy centrado en el momento. Cuando llegue, me informarán y decidiré a quién voto”, explicó, antes de precisar que “si voto sería un secreto, en cualquier caso”.

Flick se refirió a Gavi. “Lo veo casi cada día, está entrenando y mejorando mucho. Hay que mantener la paciencia, paso a paso, no hay que precipitarse, no es necesario. Si es en febrero bien, pero lo importante es que vuelva en buenas condiciones”, sentenció.