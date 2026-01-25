Mbappé lidera la mejoría del Madrid en Villarreal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Dos goles del francés Kylian Mbappé en la segunda parte, el último en el tiempo de descuento y desde el punto de penalti, permitieron al Real Madrid ganar en su visita al Villarreal, consolidar la recuperación experimentada desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa y dormir líder de forma provisional, a la espera de lo que haga hoy el Barça ante el Oviedo.

Tras una primera parte dinámica y jugada de poder a poder, el cuadro blanco mostró su versión más solidaria y controló el encuentro en la segunda mitad, en la que apenas sufrió para conservar su ventaja ante un rival que sigue sin poder puntuar este curso ante los grandes.