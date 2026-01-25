Mbappé lidera la mejoría del Madrid en Villarreal
El galo marcó los dos goles, uno de penalti
Dos goles del francés Kylian Mbappé en la segunda parte, el último en el tiempo de descuento y desde el punto de penalti, permitieron al Real Madrid ganar en su visita al Villarreal, consolidar la recuperación experimentada desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa y dormir líder de forma provisional, a la espera de lo que haga hoy el Barça ante el Oviedo.
Tras una primera parte dinámica y jugada de poder a poder, el cuadro blanco mostró su versión más solidaria y controló el encuentro en la segunda mitad, en la que apenas sufrió para conservar su ventaja ante un rival que sigue sin poder puntuar este curso ante los grandes.