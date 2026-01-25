Pase encarrilado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida encarriló su pase a la Final Four logrando la victoria en la pista del Sanjoanense portugués. Fue un partido en el que se llegó al descanso con el 0-0 inicial y en el que los listados llegaron a ir por detrás en el marcador por 1-0 y 2-1, pero en el que supieron jugar mucho mejor y con más oficio que sus rivales los últimos minutos. Del 2-1 al 2-3 se pasó en apenas dos minutos y una falta directa magistralmente ejecutada por Nico Ojeda puso el 2-4 definitivo.

Edu Amat, técnico del Pons Lleida, destacó la madurez y el rigor mostrados. “Ha sido un partido muy serio por nuestra parte”, dijo, y añadió que “éramos muy conscientes del partido que teníamos que hacer aquí para sacar un buen resultado o para que la eliminatoria sobre todo se decidiera en casa, y creo que lo hemos conseguido”. Amat señaló que “la primera parte que hacemos, sobre todo a nivel defensivo, es prácticamente excelente”. En ese sentido, recordó que el rival apenas generó peligro. “El primer disparo de ellos es cuando quedaban siete minutos para el descanso y vuelven a disparar una vez en todo el partido en lo que quedaba de parte”.

El técnico reconoció que el inicio de la segunda mitad fue el momento más delicado del encuentro, lamentando que “con la primera ocasión clara que tienen, con un error nuestro, consiguen ponerse por delante”, aunque puso en valor la capacidad de reacción del equipo. Uno de los momentos clave llegó con la directa detenida por Xavi Bosch, una acción que Amat calificó como decisiva. “Creo que aquí ha sido un poco el punto clave del partido y el equipo ha sabido entender que era nuestro momento de partido”. Con todo, el técnico quiso rebajar la euforia y lanzar un mensaje de prudencia, recordando que “queda mucho” y que “dos goles con estos equipos no es absolutamente nada”.

Calafell y Caldes ganan en casa sus partidos

El Calafell y el Caldes, los otros representantes de la OK Liga en estos cuartos, ganaron sus respectivos partidos, ambos como locales, por 1-0 al Braga y por 6-5 al Juventude Pacense, en lo que fue también un doble duelo catalán-portugués como el del Pons Lleida. En el otro partido de cuartos, el Riba d'Ave luso venció al Monza italiano por 4-3.