Jana Queralt se estrena como atleta del Barça

La atleta leridana Jana Queralt Morales (Lleida, 18-5-2009) se estrenó el pasado día 17 como nueva integrante del FC Barcelona durante el European DNA Meeting Short Track de clubes disputado en Zaragoza, formando parte del equipo sub-20 azulgrana que se proclamó campeón de la competición. Queralt contribuyó, además, de forma importante a la consecución del título colectivo ganando su prueba de los 60 metros vallas con una marca de 8.66.

La joven deportista, que ha fichado por el Barça procedente del Lleida Unió Atlètica, es una de las mayores promesas del atletismo leridano y se ha convertido en la gran aparición femenina en la especialidad de vallas, una disciplina que requiere una gran técnica, ya que el corredor debe tener la capacidad física de un velocista y la atención al ritmo de carrera. Sus objetivos este año son, por un lado, los Estatales sub-18 y sub-20. “Tengo mínimas para poder competir en los dos, pero me va mejor el sub-20 que el de mi categoría porque las vallas son más altas y me encuentro mucho más cómoda”, explica Queralt, que también tiene en mente el Europeo sub-18, que se disputará del 16 al 19 d ejulio en Rieti (Italia).

Sus inicios en el atletismo fueron en categoría sub-14 en el Club Atletisme Terres de Ponent, entidad nacida de la unión entre la Associació Atlètica Xafatolls y el Lleida Unió Atlètica. Después, ya como sub-16, compitió con el Lleida UA bajo la dirección del técnico leridano Salvador Porras, referente estatal en vallas que continúa guiando sus pasos. “En mis inicios, Salva me ponía vallas y, al verme correr, me decía que tenía muchas posibilidades de ser campeona de Catalunya”. No le decepcionó. Ha sido campeona de Catalunya y también de España sub-16 en 2024, además de plata en el Estatal sub-18 de pista cubierta el pasado año, entre otros éxitos. También fue seleccionada en 2025 para competir en el Festival Olímpico de la Juventud Europea disputado en Macedonia del Norte.