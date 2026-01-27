Lleida, epicentro del esquí

A las puertas de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, que arrancan el próximo 6 de febrero, el Pirineo leridano será esta semana y la que viene uno de los epicentros mundiales del esquí en varias de sus disciplinas. Este fin de semana se concentran dos de las competiciones más relevantes del calendario de nieve en Lleida, la Copa del Mundo de esquí de montaña, que por tercer año consecutivo recala en la estación de Boí Taüll, y la tradicional Marxa Beret, que llega a su cuadragésima sexta edición, ya inscrita en el circuito internacional Ski Classics Challengers. Para completar la agenda, los días 3 y 4 de febrero se disputará en Baqueira Beret la Copa de Europa de esquí alpino, con la presencia de algunos de los esquiadores que una semana después tomarán parte en los Juegos.

Las copiosas nevadas de estos últimos días han asegurado la disputa de las pruebas, pero también estan complicando, y mucho, el trabajo de los organizadores. “Tenemos una semana muy compleja porque nieva cada noche y entierra todo el trabajo hecho el día anterior. Somos conscientes de que tendremos que dedicar el doble de horas y el trabajo será titánico”, reconocía ayer uno de los miembros de la organización de la Copa del Mundo de Boí. El riesgo de aludes es lo que más preocupa, en especial a la Marxa Beret. De hecho, la organización ha decidido que, salvo un cambio radical del tiempo, la prueba no llegará hasta Montgarri. Será el tercer año consecutivo que la Marxa no completa su recorrido original, pero no se quiere correr ningún riesgo, más si cabe después de que hace una semana falleciera una persona en ese mismo tramo de Montgarri al ser sepultada por un alud.

En la zona de Boí Taüll, en cambio, el riesgo de aludes en la zona donde se disputan las pruebas es casi inexistente, ya que son recorridos cortos y todos discurren por la parte baja de la estación. No obstante, la carrera Sprint de la Copa del Mundo Comapedrosa Andorra se tuvo que cancelar ayer en Arinsal por culpa de las condiciones meteorológicas que ponían en riesgo la seguridad de los corredores, entre los que estaban dos leridanos, Jordi Alís y Marc Ràdua.

La prueba en Boí Taüll, que en 2022 ya acogió el Europeo y al año siguiente el Mundial, será la última antes de que el esquí de montaña se estrene oficialmente en unos Juegos Olímpicos. El sábado 31 está prevista la disputa del esprint y el domingo los relevos mixtos, precisamente las dos únicas disciplinas que serán olímpicas en Milano-Cortina. La organización prevé una participación aproximada de 180 personas entre deportistas y técnicos, procedentes de 28 países.

La Marxa Beret, por su parte, cerró ayer las inscripciones vía web con 560 corredores, a los que hay que añadir unos 140 procedentes de los clubes deportivos, con lo que se espera una participación que rondará los 800 fondistas. El sábado se disputará el Campeonato de España esprint y el domingo la prueba reina, en la que las distancias de 21 y 42 kilómetros puntuarán para el Estatal de larga distancia, y la de 10 para la Copa de España.

Boí Taüll y Espot acogerán los Estatales de montaña

Las estaciones leridanas de Boí Taüll y Espot albergarán este año las principales pruebas estatales de esquí de montaña. En la Alta Ribagorça se concentrarán los Campeonatos de España de las disciplinas de relevos y esprint, los días 6 y 7 de febrero, respectivamente, mientras que el 8 del mismo mes acogerá la quinta prueba de la Copa de España individual. Por su parte, la estación del Pallars Sobirà, que a mediados de diciembre pasado ya albergó las dos primeras pruebas de la copa estatal, será escenario el próximo 22 de marzo del Campeonato de España por equipos. En todas estas competiciones, Lleida tendrá una nutrida representación de esquiadores, que ya brillaron en la Copa de España de Espot. Pau Baqué, de Bellver de Cerdanya, logró la victoria en la categoría U18, en la que Mariona Rovira, natural de Talló, se quedó a las puertas del podio, al ser cuarta, mientras que Aina Garreta, en U20, se hizo con la segunda posición, además de Marc Ràdua y Jordi Alís en categoría absoluta. La gran ausente será Laia Sellés, campeona de Europa y del Mundo en las categorías U18 y U20 y dominadora del Estatal, que ha decidido parar de competir esta temporada para cuidar su salud mental.