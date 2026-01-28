La leridana Clàudia Reig, con la selección española sub-15

La leridana Clàudia Reig ha sido convocada para participar del 2 al 4 de febrero próximos en unos entrenamientos con la selección española sub-15 que dirige Nati Gutiérrez, y que tendrán lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, con el objetivo de mantener un seguimiento más intenso de cara a la participación del equipo en futuras competiciones internacionales. Esta es la segunda vez que la actual jugadora del FC Barcelona, club en el que recaló en 2023, va convocada con uno de los combinados estatales de base, después de que el año pasado participara en unas sesiones con la recién creada selección sub-14.

La centrocampista leridana, de 14 años, es una de las siete representantes del FC Barcelona que forman parte de la lista que forman un total de 24 jugadoras, siendo el club que más jugadoras aporta a esta selección con un total de siete. Acuden también Clara Pellicero, Lucía Carrillo, Claudia Lozano, Xènia Carceller, Nadine Mohedano y Julia González, mientras que el Real Madrid es el segundo equipo que más jugadoras participarán en estas sesiones preparatorias con seis. También tienen representación en este combinado sub-15 el Athletic Club (2 jugadoras), Atlético de Madrid (1), San Bartolomé (1), Celta de Vigo (1), Espanyol (1), Levante (2), Monte Soccer Féminas (1), Real Sociedad (1) y Zaragoza (1).

Clàudia Reig se inició en el mundo del fútbol en el CF Pardinyes, de donde pasó dos temporadas después al AEM, club en el que se formó como jugadora antes de dar el salto al FC Barcelona en 2023, donde cumple su tercera temporada, la primera en categoría juvenil después de completar las dos anteriores en la categoría infantil.

Entre sus éxitos deportivos destaca el título que conquistó con con la selección catalana en el Campeonato de España autonómico de la categoría sub-12, celebrado en 2023, en cuyo equipo había otras dos jugadoras leridanas, Susana Gómez, que también dio el salto del AEM al Barça en 2023, aunque ha vuelto al Recasens, y la tarraguense Tànit Mayora, que ahora forma parte del Espanyol.