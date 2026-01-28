Malestar por el Recasens: El AEM fija sin previo aviso una derrama por jugador para sustituir el césped

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El AEM, que hace unas semanas completó la sustitución del césped artificial del campo de fútbol del Recasens, ha enviado una carta por mail a las familias de su fútbol base para comunicarles que deberán abonar una derrama de 120 euros por jugador para poder sufragar la obra. La petición del club aemista, que aseguró haber asumido íntegramente los 200.000 euros que costaba la sustitución, ha causado malestar entre algunos de los familiares de la base, que recibieron la noticia con sorpresa.

En la carta enviada a las familias, el club leridano asegura que “asumirá la mayor parte de la inversión mediante diferentes operaciones económicas ya efectuadas”, pero insta a “la colaboración individual de cada miembro”. Por eso ha establecido una derrama extraordinaria de 40 euros que añadirán al recibo del próximo mes de febrero. También, al inicio del curso que viene, en septiembre, y en el mes de enero, ascendiendo así hasta los 120 euros por jugador.

Esta decisión, tomada sin consultar a las familias, ha causado malestar entre algunos padres y madres, que no entienden la decisión. “Estamos bastante molestos porque anteayer por la noche recibimos un escrito sin previo aviso en el que nos piden pagar 120 euros. No podemos pagar una cuota más esta derrama”, apuntó una de las fuentes consultadas por este diario. Además del coste, entre los familiares tampoco gustó el modo como el club les transmitió la noticia. Uno de los padres apuntaba que “la gran sorpresa ha sido la falta de comunicacion y que nosotros debamos asumir la derrama”, mientras que otra de las madres del club aseguraba que “independientemente del precio, nos falta comunicación”.

Por su parte, el club del Secà de Sant Pere se amparaba, en la carta enviada a las familias, al “mal estado” del antiguo césped y la necesidad de “evitar lesiones y garantizar que todos los equipos puedan practicar el deporte en condiciones óptimas”. También, en la negativa por parte de la Paeria que, “a pesar de las múltiples reuniones mantenidas, indicó la inexistencia tanto de previsión, como de partida presupuestaria para llevar a cabo la obra”. Igualmente, el club remarcó que son “conscientes de las necesidades y dificultades económicas de las familias”, pero que la actuación responde exclusivamente “a la mejora de la práctica deportiva a la SE AEM”.

Asimismo, el presidente de la entidad, Paco Garcia, que aseguró que el club “no quería hacer daño a nadie” con sus decisiones, explicó, sobre el cambio de césped, que “todo se ha dado muy rápido y no daba tiempo a comunicarlo antes porque la única fecha para sustituirlo era esa”. Aun así, el presidente aseguró que el club sigue trabajando para encontrar otras opciones y poder sufragar la derrama por otros medios. “El ayuntamiento nos comunicó que no podía ayudar, pero la idea es volver a intentarlo más adelante. Pondremos todo lo que esté en nuestra mano e intentaremos acudir a la Generalitat de Catalunya y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)”, concluyó.

Una obra en tiempo récord

Cabe recordar que el AEM completó las obras de sustitución del césped del campo de fútbol del Recasens el pasado 8 de enero y lo hizo en apenas ocho días de trabajo. Los equipos del club leridano, que mientras duraban las obras se ejercitaron en las instalaciones del Pardinyes y el Gardeny, llevan dos semanas jugando sobre el nuevo terreno de juego, el cual, según explicaba el club en la carta enviada a las familias, “ha sido instalado en óptimas condiciones y con todas las garantías de calidad necesarias para el disfrute y la competitividad de los equipos de fútbol”.

Por su parte, el presidente del AEM, Paco Garcia, agradeció el apoyo de la Paeria y aseguró que “para nosotros era primordial tener este convenio. Marca el comienzo de unos buenos años”. En esta línea, el presidente, miró con optimismo al futuro tanto del club como del barrio, el Secà de Sant Pere. “En breve se verán las inversiones. Estamos en un barrio con unas instalaciones que, hoy por hoy, se quedan cortas, pero pueden mejorar mucho”, concluyó.

El AEM y la Paeria firman el convenio por el campo

L’alcalde, Fèlix Larrosa, i el president de l’AEM, Paco Garcia, després de firmar el conveni. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

El AEM y la Paeria firmaron ayer el convenio de autorización de uso especial del campo de fútbol municipal del Recasens y su campo anexo. El consistorio mantendrá la titularidad de los equipamientos, el mantenimiento estructural y extraordinario y los suministros esenciales, e invertirá alrededor de unos 200.000 euros en los cuatro años de duración del acuerdo. Asimismo, el alcalde, Fèlix Larrosa, apuntó a actuaciones futuras como la mejora de los vestuarios y la iluminación, y explicó que ya se está trabajando con el club para planificar el futuro, en el marco del Plan de Mejora Urbana que se ejecutará próximamente en el barrio. “Resolverá las comunicaciones con la ciudad, la zona de aparcamiento y permitirá poner en marcha nuevas edificaciones e instalaciones deportivas”, remarcó el Paer en Cap.

El AEM, el mejor de la categoría desde la llegada de Rubén López

En un mes y medio desde el retorno de Rubén López, el AEM ha pasado de ser colista, a salir del descenso y ser el equipo más en forma de Primera RFEF. Las leridanas, invictas en sus últimos cinco partidos, han conseguido un total de 11 puntos con tres triunfos y dos empates, una cifra inalcanzable para el resto. Tan solo el Alavés, líder, Barça B, segundo clasificado, Real Madrid B, cuarto y Tenerife B, sexto, le pisan los talones con 10 puntos. Tras vencer al Villarreal (0-1), las del Segrià son décimas con 17 puntos, dos por encima del descenso, y a tan solo dos del Alba Fundación, que marca los puestos de play off.