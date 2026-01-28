Plata de Yu Tsunoda en la Copa de España cadete

Yu Tsunoda, en el segundo cajón del podio, con su medalla de plata y su diploma. - CF BELLVÍS

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El club Dojo Lleida consiguió un destacado resultado en la Copa de España de categoría cadete que se disputó el pasado fin de semana en la localidad tarraconense de El Vendrell, gracias a la medalla de plata que se colgó Yu Tsunoda en la categoría de U81 kilos.

El joven judoca del club leridano firmó una excelente competición, imponiéndose por ippon (se obtiene al proyectar al rival de espaldas con control, fuerza y velocidad, inmovilizarlo por 20 segundos, o forzar su rendición mediante estrangulamiento o llave de brazo) a rivales procedentes de las comunidades autónomas de Aragón, Catalunya y Valencia, y cediendo únicamente en el combate final ante un competidor de Asturias.

Después de este éxito, el grupo de judocas cadetes que integran el Dojo Lleida ya se centra en su preparación para el Campeonato de Catalunya, que se celebrará el próximo 21 de febrero, donde Yu Tsunoda, hermano de Ai, habitual en las competiciones internacionales como Mundiales y Gran Slams, será uno de los aspirantes a subir al podio.