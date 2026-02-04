El Barça, a semifinales

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça se clasificó anoche para las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse al Albacete en el Carlos Belmonte (1-2), en un partido que parecía tener controlado, pero que se le complicó en los minutos finales con el gol de Javi Moreno en el 87, que hizo creer al conjunto manchego en otra gesta copera. Advertido por las inesperadas eliminaciones de Celta y Real Madrid, el Barça salió decidido a no dejarse sorprender por el ‘matagigantes’ del torneo. El Albacete llegaba lanzado tras dejar en la cuneta a dos equipos de Primera y encadenar, en Liga, cuatro partidos sin perder ni encajar goles, con tres victorias consecutivas. Esta vez, sin embargo, no parecía haber espacio para la épica y David acabó cediendo ante Goliat. Sobre todo después de que Lamine Yamal abriera el marcador en la recta final del primer tiempo y Ronald Araujo ampliara la ventaja poco antes de la hora de juego.

Mentalizado para sentenciar la eliminatoria desde el inicio, el Barcelona se instaló rápidamente en campo rival, aunque su dominio no se tradujo en ocasiones claras. Rashford tuvo la primera a los siete minutos, pero su disparo salió desviado tras recibir un pase filtrado de Olmo a la espalda de la zaga local. El Albacete, por su parte, sí logró inquietar a Joan Garcia aprovechando errores azulgranas en la salida de balón. Una pérdida de Lamine Yamal y otra de Bernal acabaron en sendos disparos de Puertas, bien resueltos por el guardameta visitante. En el otro área, ni Gerard Martín ni Olmo encontraron la portería de Lizoain. Además, Neva tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión tras una acción fortuita con Lamine Yamal y fue sustituido por Vallejo minutos antes de que el ‘10’ azulgrana hiciera el 0-1.

Al descanso se llegó con ventaja mínima para el Barça, pero las opciones del Albacete parecieron desvanecerse cuando Araujo, en su primera titularidad tras superar sus problemas de salud mental, cabeceó en el primer palo un saque de esquina para firmar el 0-2 en el minuto 56.

El técnico local, Alberto González, agitó entonces el partido dando entrada a Jefté, verdugo del Real Madrid en octavos. El delantero canario estuvo a punto de recortar distancias en el primer balón que tocó. Olmo respondió después con un tiro desde la frontal que obligó a lucirse a Lizoain, que poco después volvió a negarle el gol al mediapunta de Terrassa. Ferran Torres también tuvo el tercero en una contra.

El Barça encontraba la portería rival con facilidad y ya no sufría en defensa, pero el Albacete metió el miedo en el cuerpo con un gol de Jefté que Munuera Montero anuló en el 83 por fuera de juego. Cuando el encuentro parecía encarrilado para los azulgranas, Javi Moreno cabeceó en plancha, cuatro minutos después, una falta colgada al corazón del área para recortar distancias y devolver la emoción al tramo final. El árbitro anuló también el 1-3 de Ferran Torres por fuera de juego, ya con el tiempo reglamentario cumplido. Y en el añadido, Fran Gámez estuvo a punto de forzar la prórroga con una sutil vaselina que superó a Joan Garcia, pero Gerard Martín salvó bajo palos con un despeje providencial de cabeza.

“Ante el Madrid el Rayo salió perjudicado”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dijo ayer en Albacete que el Rayo Vallecano salió “muy perjudicado” debido a las decisiones arbitrales en el último partido de Liga contra el Real Madrid, que perdió por 2-1. “Vi que el Rayo salió muy perjudicado de ese partido. Le expulsaron dos jugadores, el partido se alargó diez minutos cuando estaban empatados y, encima, le pitaron un penalti en el último minuto”, afirmó el máximo mandatario de la entidad azulgrana antes la comida con la directiva del Albacete.

El Camp Nou opta a la final de Champions

El FC Barcelona, el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat presentaron a la UEFA la documentación inicial para presentarse como ciudad candidata a organizar la final de la Liga de Campeones del año 2029, según informó ayer la entidad azulgrana en un comunicado.

La convocatoria de elecciones, el lunes

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se convocarán el lunes 9 de febrero y la actual junta directiva dimitirá ese día para presentarse a la reelección, según confirmó ayer el máximo responsable del club azulgrana, Joan Laporta. Los comicios se celebrarán el domingo 15 de marzo, la primera fecha hábil del calendario, según los estatutos de la entidad.