El galo Desgrippes gana el primer slalom

El frances Hugo Desgrippes fue el gran dominador del primer slalom de la Copa de Europa, celebrado ayer en el Stadium Fernández Ochoa de Baqueira Beret y con la participación de 83 corredores de 16 países, que hoy tomarán la partida en la segunda y última jornada de competición.

Seis de los esquiadores fueron representantes de la Federación Española y el mejor resultado fue el puesto 33 para el vasco Juan del Campo. El aranés Marc Ubeira (CAEI) quedó en la 67ª posición, mientras que el barcelonés Tomás Barata, que compite en el CEVA –club también aranés– firmó el 34º mejor crono. El osonense Quim Salarich, principal baluarte de la delegación española en los inminentes Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo, no pudo terminar la primera manga. Además, Roger Barceló fue 62º y Luken Garitano, 72º.

Con una temperatura de –3º C al empezar la competición, el italiano Tommaso Saccardi firmó el mejor tiempo, empatado con el francés Antoine Azzolin con un registro de 54.94.

Cerca de ellos, a 0.17 segundos, se encontraba el francés Desgrippes (55.11), que aprovechó su posición para llevarse la victoria en la segunda manga. El joven galo fue el decimotercero en la bajada posterior (57.10), lo que le valió para llevarse la victoria general con un registro acumulado de 1:52.21.

En segunda plaza terminó Saccardi, a tan solo 0.18 del vencedor en un final ajustado (1:52.39). El austríaco Jakob Greber –cuarto en la primera manga– completó el podio (1:52.53), mientras que Azzolin cayó en el segundo intento. La remontada del día fue del campeón olímpico, el suizo Ramon Zenhäusern, que pasó del puesto 15 al cuarto (1:52.76).

Moga, octavo en Ordino

Por otra parte, el aranés Abel Moga finalizó octavo en la prueba de esquí de los Campeonatos del Mundo de Freeride de Ordino Arcalís, en los que la barcelonesa Núria Castán logró un bronce en snowboard, convirtiéndose en la primera medallista española de la disciplina en un Mundial.