‘Fue duro ver al equipo desde la grada sin poder ayudar’

El delantero del CFJ Mollerussa, Jofre Graells, ya tiene el alta médica y está a disposición del técnico Manel Cazorla paar volver a los terrenos de juego cuando estime oportuno. Han pasado cerca de 10 meses desde que el pasado 13 de abril se lesionase en el partido ante el Vilassar de Mar, que acabó con victoria del equipo del Pla d'Urgell por 3-0. Un triunfo amargo porque en el minuto 27, Graells caía al suelo tras un forcejeo con un jugador visitante, y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del club. Tan solo cinco minutos después, el delantero del Mollerussa notaba un fuerte dolor en su rodilla izquierda, y tuvo que ser sustituido. El diagnóstico fue devastador: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que le trasladaba al quirófano y a un largo periodo de recuperación. Cualquier baja por lesión grave resulta traumática, pero además en su caso se trataba del máximo goleador de la Liga con 17 tantos. “Ha sido muy duro y se ha hecho muy largo tener que ver al equipo desde la grada y no poder ayudar”, admitía ayer el futbolista de Guarda-si-venes, entidad de población perteneciente a Guissona.

Jofre Graells lleva entrenando con normalidad desde hace un mes y medio y ayer recibió la buena noticia de que ya está listo para volver a la competición. “La vuelta no será fácil y menos aún volver al nivel en el que estaba cuando me lesioné, pero intentaré ayudar en lo que pueda”, manifestó el jugador de 28 años.

Graells está esperanzado en los últimos resultados del equipo. “Últimamente estamos tirando hacia delante después de un inicio complicado en el que esperábamos mejores resultados”, admite al tiempo que dice sentirse reconfortado por el respaldo del técnico Manel Cazorla. “Me ha dicho que confía plenamente en mí. Me ha dicho que esté tranquilo, que me conoce y sabe lo que puedo aportar, y que no tenga presión por los goles que marqué el año pasado”.

También está agradecido al club. “Han hecho todo por mí para que pudiera volver cuanto antes. Hace un año estábamos en la mierda (por meses de impagos) y ahora la nueva junta trabaja mucho para que el club funcione bien”.