Marc Márquez domina el test en su regreso

Marc Márquez (Ducati) volvió ayer a la acción y lo hizo como cuando puso fin antes de lo previsto su temporada 2025, dominando la primera jornada del test que se está llevando a cabo hasta mañana en el circuito de Sepang (Malasia). El nueve veces campeón del mundo no se subía a la Desmosedici de la marca italiana de forma oficial desde que tuvo que abandonar el Gran Premio de Indonesia, ya con el título bajo el brazo, por una lesión en el hombro que le hizo pasar por el quirófano y retornó más de cien días después con el mismo dominio.

Marc Márquez demostró que su última lesión ya ha quedado atrás y acabó el día con el mejor tiempo del test. Una mejor vuelta de 1:57.018 con el que superó al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que se quedó a 252 milésimas y a Maverick Viñales, la mejor KTM, a 277.

La primera toma de contacto con el asfalto de Sepang también tuvo el apellido Márquez. Àlex, actual subcampeón del mundo, fue el más veloz por la mañana con la Ducati de fábrica del Gresini Racing con un mejor giro de 1:57.487, que mejoraría horas después el mayor de los dos hermanos de Cervera. Àlex Márquez, que acabó cuarto, no pudo mejorar su registro del primer entrenamiento y rodó por encima del 1.58 por la tarde, mientras que el compañero de su hermano, el italiano Francesco Bagnaia, terminó a más de siete décimas del actual campeón por la tarde.

Por su parte, Yamaha tuvo la mala noticia del adiós del francés Fabio Quartararo. El piloto de Niza se cayó en la curva 5 y abandonó los test por una fractura en un dedo de la mano, mientras que el brasileño afincado en Alcarràs Diogo Moreira (Honda) se estrenó en la categoría firmando el decimonoveno tiempo (1:58.682), como el mejor ‘rookie’, después de una primera buena toma de contacto en la que llegó a liderar la tabla de tiempos.

Por su parte, Marc reconoció tras el test que “estoy mejor de lo que esperaba”, en declaraciones al diario AS, en las que admitió que “me ha costado más de lo normal. Iba rígido”.

Àlex negocia su fichaje por el equipo oficial de KTM en 2027

Con la temporada de 2026 aún por empezar, el mercado de pilotos para el 2027, cuando cambia el reglamento técnico, está al rojo vivo, ya que muchos pilotos acaban contrato este año y van a cambiar de marca. Los hermanos Márquez acaban su vínculo con Ducati al final de la temporada y, mientras que el futuro de Marc parece ligado a la marca italiana, Àlex podría seguir otros derroteros. Según varios medios, está negociando con KTM, interesado en ficharle para su equipo de fábrica. El propio Àlex reconoció antes del test que “puede que Gresini sea la opción más segura, pero a lo mejor es un momento para arriesgar”.