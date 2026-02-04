Roux: “La mujer está hecha para dar a luz, no para jugar a fútbol”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El exentrenador francés Guy Roux, leyenda del club Auxerre al que dirigió durante 44 años, protagonizó un escándalo a raíz de sus declaraciones contra el fútbol femenino. Durante una entrevista con un medio galo, el técnico que más partidos comandó en la Ligue 1 denostó la figura de la mujer en el deporte más popular del mundo y generó un revuelo a gran escala. Las palabras de Roux, de 87 años, no pasaron inadvertidas en los medios internacionales y desencadenaron reacciones por la dureza de su contenido y el juicio de valor hacia las futbolistas. “La mujer está hecha para dar a luz, con una cadera más ancha. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas. Las mejores futbolistas tienen la misma complexión física que los chicos”, expresó en una nota que publicó el medio L’Est Eclair.

Estos argumentos, que han sido tildados de discriminatorios, se dieron en plena lucha por la igualdad de género en el fútbol y la reducción de las brechas entre el deporte masculino y femenino. En la misma conversación, el técnico sostuvo que “si me preguntan si los partidos femeninos son espectaculares, te remito a los de la Primera división, disputados ante 800 espectadores”.

El exentrenador también puso en duda el nivel deportivo de las futbolistas de Segunda división. Según sus palabras, equipos masculinos de menores de 15 años podrían superarlas en el campo. “Nuestros Sub-14 le ganaron a nuestra selección absoluta femenina recientemente”, señaló.

Por otro lado, Roux, de 87 años, remarcó las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el deporte. Explicó, en referencia al atletismo, una anécdota personal: “Una vez conocí a una campeona europea de atletismo de 100 metros. Admitió que, a pesar de todo su entrenamiento, Usain Bolt siempre le ganaba por 12 o 14 metros en esa distancia. Hombres y mujeres no están hechos de la misma manera, no están hechos del mismo tejido”.