Un acompañante por abonado ante el Olot

El Atlètic Lleida afronta este domingo (12.30) un partido crucial por la salvación ante el Olot, décimo clasificado. Los leridanos, que vienen de ganar dos partidos consecutivos, quieren seguir cosechando victorias para salir del descenso y ayer anunció que todos los abonados podrán acceder al Camp d'Esports con un acompañante de manera gratuita.

Por otro lado, el club de Cappont visitó ayer la Escola Príncep de Viana de Lleida, su quinta visita del programa Escola de Valors, con la participación de los jugadores Jaume Pascual y Asier Ortiz. Los futbolistas compartieron un rato con los alumnos y hablaron de valores como el respeto y el esfuerzo. Como parte de la actividad, 38 alumnos de quinto de Primaria asistirán de manera gratuita al duelo entre el Atlètic Lleida y el Olot del próximo domingo.