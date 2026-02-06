Inversión de casi 400.000 € para mejorar el campo de Gardeny

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria renovará las instalaciones del campo de fútbol de la UE Gardeny con una inversión de 396.749,1 euros, orientada a la adecuación de todos los servicios auxiliares del recinto, complementando así la renovación integral del césped artificial que se llevó a cabo en octubre y que costó 177.395 euros. La junta de gobierno aprobó ayer inicialmente el proyecto básico y de ejecución de estas mejoras, en el marco del Plan de Inversiones en Equipamientos Deportivos.

La actuación incluye la construcción de un nuevo edificio auxiliar destinado a baños accesibles, lavandería y oficina, y de otro para un nuevo almacén. El edificio que acoge ahora los lavabos será derribado y la zona donde ahora había el almacén se habilitará como sala de máquinas. Además, se hacen varias mejoras en los otros dos edificios existentes y se renovará por completo el sistema de agua caliente y de recogida de aguas.

Está previsto que el contrato se licite en dos lotes, uno con respecto al proyecto arquitectónico, con un presupuesto de 189.053,79 euros (IVA incluido) y un segundo para el proyecto de instalaciones, con un coste previsto de 207.695,31 euros (también con IVA incluido).