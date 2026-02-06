Àlex Márquez acaba como el más rápido y caída de Marc

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Àlex Márquez (Ducati) fue el protagonista de la última jornada del test de MotoGP disputado entre el martes y ayer en el circuito de Sepang (Malasia) al marcar el tiempo más rápido de los tres días de pruebas, mientras que su hermano Marc se fue al suelo, aunque sin consecuencias físicas, la primera caída desde su última operación en el hombro derecho.

El último día de ensayos en el trazado asiático trajo el dominio de las Ducati, que coparon prácticamente la tabla de tiempos con cinco de los seis mejores registros, sobre todo en una sesión matinal donde se vieron los mejores giros y cronos por debajo del 1:57. Y la mejor ‘Desmosedici’ fue la del actual subcampeón del mundo, un Àlex Márquez que logró una mejor vuelta por la mañana de 1:56.402, muy cerca del récord del italiano Francesco Bagnaia (1:56.337), para marcharse de Malasia como el más rápido, y solo inquietado por la irrupción en la sesión de la tarde de la Aprilia de Marco Bezzecchi, que se quedó a poco más de una décima (1:56.526).

Por detrás del italiano se quedaron los otros pilotos que bajaron en esta jornada final de la barrera del 1:57, todos ellos de Ducati. Fabio di Giannantonio marcó un 1:56.785 para acabar por delante por escasas 4 milésimas de Marc Márquez, que aventajó en una décima a su compañero de equipo Francesco Bagnaia, que dio síntomas de encontrarse mejor en la ‘GP26’ que el año pasado.

Por otro lado, según informó ‘motogp.com’, el entrenamiento de la mañana se cerró con simulacros de Sprint, en los que también destacó el ritmo de Àlex, con un promedio de 1:58.027 por vuelta, mucho mejor que Bagnaia (1:58.1) y Marc Márquez (1:58.2).

El pequeño de la saga se mostró contento con su rendimiento. “Cuando llegas de todo un invierno tienes esos nervios extra de: ‘¿Volveré a ser rápido? ¿Me volveré a sentir bien?’ Ahora me voy mucho más tranquilo sabiendo que me he encontrado igual que en noviembre cuando acabé”, dijo Àlex. Marc, por su parte, comentó que “estoy contento porque ya iba con esa intención. De momento no estoy ni en el podio, así que tenemos que mejorar y seguir esta evolución”.