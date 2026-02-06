Otro Clásico azulgrana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Real Madrid volvió a no ser rival para el Barça que goleó por 0-4. Los goles de Alexia, Pajor (2) y Salma, y la exhibición superlativa de Patri Guijarro, sentenciaron a un cuadro local que puso en evidencia que la diferencia es notable y la igualdad en estos duelos todavía está por llegar. El Barça logró así el pase a semifinales de la Copa de la Reina y fijó el balance de Clásicos en 23 victorias de 24 partidos, 92 goles a favor y 11 en contra, y el Real Madrid sigue sin marcarle a las azulgranas esta temporada, tres partidos y portería a cero para las culés.

El Real Madrid salió con mucha intensidad y buscando arriba al FC Barcelona, pero el actual campeón supo mantener la calma, apoyado en su juego asociativo. Tras el 0-1, el encuentro se fue trabando entre faltas, polémicas y peticiones de ‘FVS’.

La mala noticia para el conjunto azulgrana fue la lesión de Laia Aleixandri. La polivalente jugadora comenzó de central y, en una acción a campo abierto pasado el minuto 10, se tiró al suelo, quejándose de la rodilla. El Barça confirmó que existe lesión y que hoy se le harán más pruebas para conocer el alcance. La internacional tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas después de hacerse daño aparentemente sola en un intento de cortar un balón hacia la delantera francesa Naomie Feller.

Por su parte, el Badalona Women ganó por 0-1 en su visita a la Real Sociedad y gracias a ello se clasificó también para las semifinales, en un partido condicionado por la intensa lluvia y resuelto en los instantes finales de la prórroga.