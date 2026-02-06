Todo un superequipo

Con 14 partidos disputados, 14 victorias, 80 goles a favor y solo 5 en contra. Así ha irrumpido en escena el equipo de la Escola de Futbol Intercomarcal, protagonista absoluto de la recién creada categoría infantil femenina de fútbol 11 en Catalunya. “Desde hace unos años teníamos muy claro que queríamos impulsar el fútbol femenino con objetivos definidos a corto y largo plazo”, explica Albert Pérez, coordinador del club.

En un principio, la idea era que el infantil femenino F11 compitiera en una Liga masculina, pero el contexto cambió apenas un mes antes del inicio del curso, cuando la Federació Catalana de Futbol comunicó la creación de esta nueva competición y abrió el proceso de inscripción. Las familias apostaron por el nuevo proyecto, que acabó configurándose como un grupo único de 13 equipos de toda Catalunya. El equipo está dirigido por Arnau Yeste y Yeray Martínez. Yeste, de 24 años y con siete temporadas de experiencia en el fútbol femenino, destaca la ambición del grupo. “Por encima de todo queremos que disfruten, pero son muy exigentes entrenando. No he visto en Lleida un grupo con esta intensidad y estas ganas”, afirma. Ya en pretemporada, ante el Bellpuig sub-14 masculino, dejó señales claras de su potencial. “Aunque perdimos, vi que éramos competitivas. Es una generación muy buena y no cambiaría a ninguna de las 19 jugadoras”, asegura.

El liderazgo se reparte entre cuatro capitanas que se turnan: Arlet Domènech, Marta Pinós, Carla Miret y Júlia Riera. Arlet, lateral diestra de 13 años y formada en el club desde hace cuatro temporadas, destaca la cohesión del vestuario. “Somos una piña. Nuestra fortaleza es el buen ambiente entre jugadoras, técnicos y familias”, afirma. Marta Pinós, que juega de mediocentro y llegó esta temporada desde Golmés tras formarse en el CEPU, reconoce que el paso del fútbol 7 al 11 fue el mayor reto inicial. “Pensábamos que nos costaría más competir y ganar”, admite. El Fontsanta Fatjó, segundo clasificado, ha sido el rival más exigente, pero el equipo respondió con dos victorias ajustadas (2-1 en casa y 0-1 fuera). Con el recuerdo reciente de la Copa Lleida en las vitrinas, el reto es acabar la Liga sin ceder un solo punto y convertirse en el primer campeón de esta nueva competición, un objetivo que simboliza no solo el éxito del equipo, sino también del fútbol femenino leridano. La EF Intercomarcal agrupa a los municipios de Juneda, Artesa de Lleida, Torregrossa y Puigverd de Lleida, aunque en la actualidad cuenta con jugadores y jugadoras de toda la provincia. El club dispone de 20 equipos en competición y cerca de 290 futbolistas, de los cuales 82 son chicas.