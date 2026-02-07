Encuentra apela al Barris: “jugar en casa nos tiene que dar un plus, pero hay que dar motivos para que la gente vibre”

El partido de mañana en el Barris Nord ante el Manresa se presenta para el Hiopos Lleida como una oportunidad para encarrilar un poco más el objetivo de la permanencia. Gerard Encuentra no esconde la importancia del duelo frente a un rival directo al que aventajan en una sola victoria y contra el que perdió en la primera vuelta en el Nou Congost, donde el equipo inició una racha de seis derrotas seguidas.

Pasados más de dos meses, la herida parece cerrada. “Lo he olvidado, han pasado ya muchos partidos, hemos tenido momentos buenos y otros no tanto y el equipo ha evolucionado”, dijo Encuentra en referencia a aquella derrota, asegurando que el foco está puesto en el presente y en el margen de crecimiento que todavía tiene el equipo. No obstante, no escondió las dificultades con las que llega el equipo, especialmente en el plano físico. La semana ha estado marcada por problemas en la rotación interior. “Físicamente seguimos con algunas molestias, especialmente en la posición interior. Gygy (Golomán) aún no ha hecho ni un entrenamiento, John (Shurna) tuvo que parar un par de días porque tiene unas molestias en una pierna y Cameron (Krutwig) lo hemos tenido que dosificar por sus problemas en un tobillo”, explicó Encuentra. Una situación que obliga a reajustar posiciones y cargas de trabajo, aunque el entrenador fue realista: “Se juntan en posiciones interiores que nos hacen ir cortos, pero no son excusas, es lo que hay”.

Pese a estas dificultades, enmarcó el encuentro como una nueva oportunidad para crecer como equipo. “Es un partido más para intentar cosas mejores. El equipo es consciente de que jugamos en casa y eso nos tiene que exigir más porque tenemos muchos puntos de mejora todavía”, señaló, al tiempo que destacó la importancia del factor ambiental. “Siempre es muy importante el apoyo de nuestra afición porque sabemos que jugar en casa nos tiene que dar un plus, pero tenemos que dar motivos para que la gente vibre”, dijo.

El Robles afronta ante el Boet Mataró otra final por la salvación

El Robles Lleida afronta esta tarde (17.00) en el Barris Nord otra final por la permanencia. Después de ganar la de hace una semana en Tarragona ante el colista, las de Rubén Petrus reciben al Boet Mataró, uno de los equipos que marcan la salvación con dos victorias de ventaja. El técnico reconoció que el triunfo “ha dado un punto de alivio, de liberación”, y aseguró que el partido de hoy “es muy importante para lograr un triunfo que nos reafirme en la buena línea y nos enganche a la lucha”.

La iniciativa inclusiva “Bàsquet per a tothom” llega a Lleida

La Liga Endesa celebra este fin de semana la iniciativa inclusiva Bàsquet per a tothom. Enmarcada dentro del universo Basket Lover y con el lema Per la passió sense límits ni barreres, la acción tiene como objetivo acercar el baloncesto profesional a personas y familias que habitualmente encuentran dificultades para acudir a un pabellón. Uno de los partidos escogidos para hacer esta iniciativa es el Hiopos Lleida-Baxi Manresa, con la participación de la Fundació Aspros, que trabaja con jóvenes con trastorno del espectro autista.