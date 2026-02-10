El leridano Arnau Farré acaba quinto en el Trial de Barcelona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Toni Bou acaricia un nuevo título Mundial bajo techo después de su decimonovena victoria triunfo en el Trial de Barcelona, prueba a la que regresaba el leridano Arnau Farré después de su fatídica caída en 2018 que le provocó una grave lesión de rodilla. El piloto de Vilanova de Segrià no pudo esta vez meterse en la final, como hiciera anteriormente en las pruebas de Cahors (Francia) y Madrid, y acabó en la quinta posición.