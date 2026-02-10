El talento leridano le da la Copa Princesa al Igualada

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El Simar Igualada HC, filial del Igualada de OK Liga, se coronó por primera vez en su historia campeón de la Copa Princesa ante el Martinelia Manlleu (1-2) y lo hizo con cuatro leridanos en sus filas: Alex Cardil, Pau Berent y Jan Berent, de Juneda, y Biel Llanes, de Castellnou de Seana. El talento leridano fue decisivo para los de l’Anoia, que consiguieron su primer título copero gracias al doblete de Cardil, MVP del partido, y a la asistencia en el segundo tanto de Llanes.

Formados en el CH Juneda, los cuatro leridanos se conocen a la perfección. Son muchos años jugando juntos y su buena química en la pista se está transformando en títulos. “Es bonito ver cómo hace tiempo estábamos en Juneda y ahora llegando a lo más alto”, destacó Llanes, campeón del Mundo sub 19 con España en 2024, que se formó junto a Alex Cardil y Pau Berent. El vínculo entre los cuatro es fuerte. Aun así, en el caso de los hermanos Jan y Pau Berent va mucho más allá de la pista. “Ganar títulos con mi hermano es especial, hace un año jamás me lo habría imaginado”, apuntaba Pau, mientras que su hermano, Jan, destacaba que “los cuatro estamos contentos de representar Lleida en estas categorías. Nuestra conexión es diferente”.

La Copa Princesa es el premio a una temporada brillante. El Igualada es líder invicto del grupo sur de la OK Liga Plata. En este sentido, Cardil aseguró que “para nosotros ganar este título es un premio, ya que al no poder subir queríamos levantar una copa”. Aun así, sus aspiraciones son grandes y, como explicaba Pau Berent, “intentaremos ganar la Liga”.