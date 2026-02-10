Esquiadores andaluces se entrenan en Espot y Aran

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El paso de las borrascas Leonardo y Marta, que se han cebado principalmente en Andalucía, han dejado muchas zonas inundadas y otras, como Sierra Nevada, sin nieve, que se ha convertido en barro debido a las copiosas lluvias que han caído de forma constante en buena parte del dominio esquiable, dejándolo impracticable. Esto ha provocado que los equipos de competición de la Federación Andaluza de esquí alpino y de montaña que habitualmente tienen su centro de entrenamiento en la estación granadina, hayan tenido que buscar zonas alternativas para seguir entrenándose con el fin de preparar las futuras competiciones.

Entre los emplazamientos elegidos, uno ha sido el Pirineo de Lleida, que estas semanas ha visto incrementado el número de esquiadores en sus estaciones, principalmente en el Stadium Fernández Ochoa de Baqueira Beret y las dos pistas homologadas internacionalmente de esquí alpino de Espot Esquí. Muchos de ellos se concentran el establecimiento hotelero Castellarnau, de Escaló, en el Pallars Sobirà, que tiene salas habilitadas para que los diferentes equipos puedan preparar el material.

Estas dos últimas semanas la mayor afluencia de esquiadores de competición han llegado procedentes de Andalucía, aunque también de Navarra y Aragón, mientras que esta semana tienen previsto concentrarse el equipo aragonés y el catalán paralímpico.

Tanto Baqueira Beret como Espot son dos de las estaciones que más competiciones oficiales aglutinan esta temporada, en especial la aranesa, que la semana pasada acogió una de las pruebas de la Copa de Europa absoluta de esquí alpino, con presencia de algunos de los esquiadores que disputan los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina d’Ampezzo, y el Campeonato de Catalunya de velocidad U16. En la estación pallaresa se han disputado varios campeonatos autonómicos de alpino y también de esquí de montaña. Concretamente, a mediados de diciembre pasado albergó las dos primeras pruebas de la Copa de España de Skimo y el próximo 22 de marzo será el escenario del Campeonato estatal por equipos de la disciplina de montaña.