La Sagrat Cor toma Alguaire

La 9ª edición de la Sagrat Cor Trail de Alguaire, que fue presentada ayer, tendrá lugar el próximo domingo 15 de febrero con un recorrido de 15 kilómetros y 450 metros de desnivel positivo y una caminata de 11 kilómetros y 150 metros de desnivel positivo.

El diputado Fermí Masot, el alcalde de Alguaire, Joan Gillaumet, y el organizador y representante de la Associació de Caminadors i Corredors d’Alguaire ‘Lo Makot’, Jordi Terrado, presentaron la 9ª Sagrat Cort Trail, que contará con unos 200 participantes en la Trail y un centenar en la caminata, que elevarán el número de corredores hasta los 300.

Por su parte, Jordi Terrado resaltó que “este año la carrera tendrá un aspecto emotivo. Añadiremos la iniciativa ‘Correm per l’Anna’, una mujer muy vinculada a la carrera y que, desgraciadamente, falleció. Su marido e hijo, Joan y Eloi, estarán presentes”. También valoró que la carrera haya tenido tanta aceptación los últimos años. “Alguaire se la ha hecho suya y los atletas la tienen como referencia”, resaltó el organizador. Por otro lado, el diputado Fermí Masot, destacó “la gran implicación de los vecinos en la participación activa de todas las actividades alrededor de la carrera”. Este año habrá hasta 100 voluntarios, repartidos a lo largo de todo el recorrido y los dos puntos de avituallamiento en los kilómetros 7 y 12. La salida se realizará desde el pabellón, a partir de las 10.00 y se cerrarán los controles a las 13.00. Además, habrá servicio de vestuarios, zona de control, bar y fisioterapia.