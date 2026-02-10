Laporta dimite como presidente y da inicio al ciclo electoral

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona anunció ayer oficialmente la convocatoria de las elecciones para la presidencia del club, que se celebrarán el 15 de marzo en cinco puntos de votación y sin voto por correo. Después del anuncio, Joan Laporta dimitió como presidente para poder concurrir a los comicios y dejó al frente del club a una Junta Directiva accidental, encabezada por Rafa Yuste como presidente.

En ella, se mantienen los dos directivos leridanos, Josep Ignasi Macià y Sisco Pujol, junto a Alfons Castro (tesorero), Josep Cubells (vicepresidente), Àngel Riudalbas y Joan Solé. El resto de vicepresidentes y directivos (Elena Fort, Antonio Escudero, Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig y Joan Soler) también dimitieron para centrarse en la campaña.

Los precandidatos podrán recoger firmas hasta el 2 de marzo, cuando deberán entregar al menos 2.337 para proclamarse oficialmente candidatos y participar así en los comicios del día 15 del mismo mes.

El Villarreal pasó ayer por encima de un Espanyol que sigue sexto, pero aún no ha ganado en 2026, con un empate y cinco derrotas, cuatro de ellas consecutivas.