Los Seattle Seahawks conquistan el anillo

Los Seattle Seahawks conquistaron este domingo su segundo anillo de campeón de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, después de llevarse claramente por 13-29 la LX Super Bowl ante unos superados New England Patriots, incapaces de encontrar la forma de superar a la mejor defensa del campeonato. Los Seahawks se tomaron once años después la revancha de la dolorosa derrota en 2015 ante aquellos Patriots liderados por Tom Brady. Esta vez tenían enfrente al joven Drake Maye, el segundo mejor jugador de la temporada y que, a sus 23 años, no pudo con la presión de lo que había en juego en el Levi's Stadium de Santa Clara, con el añadido de conseguir que la franquicia de Boston se convirtiese en la más laureada de la historia de la NFL. Seis 'sacks' y dos intercepciones claves lo certificaron.