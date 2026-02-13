Doce partidos de sanción para un jugador del Almacelles por dejar inconsciente a un rival del Benavent

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El subcomité de competición de la delegación territorial de la Federación Catalana de Fútbol impuso este miércoles 12 partidos de sanción al jugador del Almacelles B H.E.M.C., el castigo más duro de la presente temporada en el fútbol leridano y que le hará perder lo que resta de temporada en el grupo 29 de Cuarta Catalana, en el que restan exactamente 12 jornadas. Todo ello es a raíz de la agresión que cometió en el partido del pasado domingo a un rival del Benavent, que le dejó inconsciente y obligó a su traslado al hospital, aunque fue dado de alta aquel mismo día sin ninguna lesión derivada.

Según explicaron a SEGRE testigos presenciales del equipo local, justo después de que el Benavent anotara el 3-1 en el tiempo añadido, el jugador sancionado hizo una falta a un local y, mientras este estaba recuperándose en el suelo, fue víctima de una patada en la mitad de la espalda, por lo que el visitante fue vio la roja directa y el árbitro decretó el final del partido. Por el golpe, el futbolista del Benavent perdió la consciencia durante unos instantes y, tras ser atendido por una sanitaria que estaba viendo el partido como espectadora, fue trasladado al hospital Arnau de Vilanova, ya consciente, para someterse a pruebas. Después de unas horas en observación, fue dado de alta el mismo domingo por la tarde sin que le fuera detectada ninguna fractura ni lesión asociada.

Dados los hechos, el subcomité sancionó al jugador por “agredir a otros, causando daño o lesión o bien calificando la acción como potencialmente lesiva”, acordando una suspensión inédita esta temporada de 12 partidos, ya que la máxima sanción hasta la fecha para un jugador en categorías territoriales leridanas había sido de ocho.

No obstante, el suceso del pasado domingo en Benavent es el tercero que provoca sanciones graves en tan solo un mes y medio de 2026, después de dos trifulcas con múltiples expulsados en el Sudanell-Bell-lloc, también de Cuarta, y el Pinyana-Bellvís, de Tercera. En los dos casos, tres jugadores fueron sancionados con ocho partidos y dos con cuatro, acumulando 64 partidos de suspensión en total.