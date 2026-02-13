El fútbol con mirada antropológica

El escritor y experto en gestión deportiva Llorenç Bonet (El Poal, 1973) publica Golden. El futbol de la terra, un ensayo que propone una lectura poco convencional del fútbol y que estará disponible en librerías a partir del próximo miércoles día 18, editado por Fonoll.

Lejos de centrarse exclusivamente en el terreno de juego, Bonet plantea una aproximación antropológica, social y territorial al deporte más popular del mundo. Bajo la premisa de que “se juega como se vive”, el autor explora cómo factores como la clase social, la arquitectura, la música, la meteorología o la identidad cultural influyen en la configuración de jugadores, equipos y selecciones nacionales.

En sus 128 páginas, el libro desgrana las claves que, según el autor, explican el éxito deportivo más allá de lo estrictamente técnico o táctico. A través de once capítulos –estructurados simbólicamente como un equipo de fútbol– Bonet analiza desde los campeonatos mundiales y la figura de Maradona como epicentro emocional, hasta los modelos de éxito de Brasil, Alemania o Italia. También aborda cuestiones como la influencia africana en el fútbol francés, el peso de las clases sociales –pobres y ricos, pueblo y ciudad– y las diferencias entre “jugador de fútbol” y “futbolista”. El ensayo sostiene que los estilos de vida configuran modelos de juego y que la fidelidad a la propia identidad territorial puede convertirse en una de las claves del éxito colectivo. Así, el fútbol aparece como un espejo de la vida y de las comunidades que lo practican: una síntesis entre lo global y lo local, entre las raíces y la proyección internacional.

Llorenç Bonet es máster en dirección de equipos y psicología deportiva, entrenador UEFA Pro y coordinador de fútbol base. Fundador de la Toca Football Sports, ha trabajado en gestión deportiva, scouting y dirección técnica, además de impartir conferencias sobre pedagogía e historia del fútbol. Es autor de Camp de terra (2015) y El meu germà era futbolista (2024).