España se medirá a Croacia, Inglaterra y Chequia en la Nations League

La selección española masculina se enfrentará a los combinados de Croacia, de Inglaterra y de Chequia durante la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026/27, según deparó el sorteo realizado ayer por la UEFA en Bruselas (Bélgica).

Giorgio Marchetti, secretario general adjunto de la UEFA, guió este sorteo desde el Palais 3 del recinto ferial Brussels Expo. España partía en el bombo de las cabezas de serie para la Liga A y quedó encuadrada en el Grupo A3 con las selecciones croata, inglesa y checa.

Los grupos de esta nueva Nations League se desarrollarán del 24 de septiembre al 17 de noviembre y las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán a cuartos de final, los cuales se jugarán con formato a ida y vuelta entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. Por último, del 9 al 13 de junio de 2027 está prevista la Final a Cuatro por el título, en la que España podría sumar su segundo título tras el de 2023. Si la ‘Roja’ acaba en el tercer puesto, afrontará un ‘playoff’ para mantenerse en la Liga A; y si termina colista, descenderá directamente a la Liga B. En el resto de Liga A, Francia, Italia, Bélgica y Turquía conforman el grupo 1; Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia el 2; y Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales el 4.