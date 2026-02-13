Gerard Encuentra: "Jugar en el Barris es un lujo pero también una presión positiva"

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, aseguró este viernes que su equipo deberá “hacer su mejor partido” para superar este domingo al Bàsquet Girona en el Barris Nord, ante un rival que llega “en muy buen momento y jugando con mucho ritmo”.

El técnico reconoció que "últimamente no hemos podido dar las alegrías que se merece la afición, pero llegará el momento", asegurando que "es un lujo jugar en el Barris Nord, pero también es una presión positiva, porque queremos hacerlo bien ante nuestra gente".

"Tenemos muchas ganas de demostrar, porque nuestros aficionados sí que son los mejores de la Liga, y a veces se convierte en una presión que tenemos que saber gestionar y convertirla en positiva, porque a veces nos está costando y queremos regalarles la alegría que se merecen", admitió.

Encuentra insistió en que la clave pasa por mantener la identidad defensiva del equipo. “No somos de los más guapos de la Liga, somos el Lleida. Tenemos que ser sólidos atrás”, afirmó. En este sentido, destacó que antes de la última jornada eran "la séptima mejor defensa de la competición en eficiencia defensiva (ahora son el octavo)", aunque reconoció que ante Manresa faltó "regularidad en aspectos básicos como el uno contra uno, la defensa del bloqueo directo o la transición".

El técnico leridano advirtió del potencial ofensivo del Girona, al que definió como un equipo con “muchísima amenaza exterior” y gran capacidad para cargar el rebote ofensivo, recordando que en la primera vuelta capturó hasta 18 rechaces en ataque. “Tenemos que hacer muchas cosas bien y transformar la presión y la exigencia en algo positivo y competitivo”, señaló.

En el plano anímico, tras la derrota de la pasada jornada, el técnico reconoció que los primeros días fueron “más serios”, pero aseguró que el grupo ya ha pasado página. “Estamos enfocados en seguir construyendo y progresando”, indicó.

Por último, confirmó que varios jugadores siguen arrastrando molestias físicas y que el próximo parón competitivo puede ayudar a recuperar efectivos, tanto a nivel físico como mental, aunque recalcó que el único foco ahora es el duelo ante el Girona. “Solo pensamos en este partido; cuando llegue el parón ya haremos las conclusiones”, concluyó.