Mora regresa de EEUU con cinco medallas

La gimnasta leridana Àngela Mora firmó una actuación sobresaliente en el PAWS for a Cause Invitational 2026, celebrado el pasado fin de semana en Atlanta (EEUU), donde se proclamó campeona de la clasificación general y sumó cinco medallas.

Mora logró el oro en la clasificación general, así como en las pruebas de barra de equilibrio y paralelas. Además, consiguió dos medallas de plata en suelo y salto, que confirma su alto nivel competitivo dentro del ámbito de los Special Olympics. El torneo, además, tuvo un componente solidario. Las medallas tenían forma de perro, ya que toda la recaudación del evento estaba destinada a apoyar a canes de asistencia para niños ciegos. Desde el Grup Griñó, patrocinador de la deportista, felicitaron a Mora por “su brillante actuación” en Atlanta, destacando su espíritu de superación.