Naufragio azulgrana

El Barça dijo ayer adiós a gran parte de sus opciones de revalidar el título de Copa del Rey, tras caer de forma escandalosa (4-0) en la ida en casa del Atlético de Madrid, que barrió por completo a los azulgranas en el primer tiempo y pone un pie y medio a la final. El conjunto de Hansi Flick estuvo totalmente desdibujado antes del descanso, al que llegó ya con el resultado final, sin encontrar ninguna opción de frenar los contragolpes colchoneros, que fueron una pesadilla. Tras el descanso llegó un pequeño empuje de carácter, pero donde no había llegado el Atlético de Madrid con una exhibición en el primer tiempo, llegó el VAR para anular el 4-1 de Cubarsí en una intervención eterna que acabó de sentenciar al Barça.

El descalabro se vio venir desde el principio. Entre resbalones azulgranas en un césped en muy mal estado, el Atlético empezó a masacrar al Barça al contragolpe y en el minuto 2 Joan Garcia salvó el primer gol de Giuliano. Pero el portero de Sallent pronto devolvió lo que había quitado a los colchoneros y, cuatro minutos después, no controló un pase fácil de Eric Garcia y el balón entró poco a poco a la portería para el 1-0. Fue el primer golpe de muchos. En el 13, otro contragolpe acabó con el 2-0 de Griezmann y pasada la media hora Lookman amplió más las distancias culminando otra jugada rápida (3-0).

El Barça estaba superado, incluso Flick hizo entrar a Lewandowski por Casado antes del descanso, al que se llegó con 4-0 después de que Julián culminara otro contraataque con un tiro desde la frontal del área y dejara sobre la lona a un Barça que solo inquietó con un larguero de Fermín y otro mano a mano del andaluz.

La esperanza azulgrana pasaba solo por una reacción fulgurante en la segunda mitad. El inicio fue bueno, con unos minutos de empuje que acabaron con un tanto de Cubarsí en el 51. Pero llegó el VAR, inadvertido en una clara expulsión anterior de Giuliano en la que no intervino. Casi siete minutos de parón para encontrar un fuera de juego milimétrico, anular el gol, y despedir cualquier opción a remontada. Los minutos iban pasando, el Atlético resistió hasta el final e incluso hacer el quinto ante un Barça entregado y con diez, por la expulsión de Eric Garcia en el 83, de nuevo gracias a la intervención del VAR.

La Final, el fin de semana del 19 de abril

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), desveló ayer posibles fechas y horarios para disputar la final de la Copa del Rey en La Cartuja y barajó como opciones el sábado 18 de abril por la noche o el domingo 19 a las 16.00 o a las 17.00. La idea inicial era organizar la final el 25 de abril, pero la coincidencia con la Feria de Sevilla lo impide.

Desperfectos en la Ciudad Deportiva

El temporal de viento que afectó ayer el área de Barcelona ha provocado desperfectos en un muro y parte de la valla perimetral que delimita las instalaciones de la CE Joan Gamper, entre los campos 2 y 3.