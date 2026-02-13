Pau Baqué, plata U18 en la Copa del Mundo de Surnadal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El esquiador de Lles de Cerdanya Pau Baqué se colgó la medalla de plata en la categoría U18 del esprint de la prueba de la Copa del Mundo que arrancó ayer en la localidad noruega de Surnadal. El leridano mejora así sus prestaciones respecto a la cita inaugural del campeonato de la semana pasada en Berchtesgaden (Alemania), donde fue el tercer clasificado en la misma prueba. La otra representante leridana en estas dos pruebas internacionales para jóvenes promesas es Aina Garreta, que ayer fue séptima en la categoría U20 femenina, quedándose a las puertas de la final. Tanto la de La Pobla de Segur como Baqué están convocados para representar a España en los Campeonatos del Mundo de marzo en Francia.

Baqué, esquiador del Club Cerdanya Pirineus, demostró su buen momento en el arranque de su segunda temporada internacional y siempre estuvo en la terna de los favoritos. Se impuso con cuatro segundos de margen en su ronda de cuartos de final y, posteriormente, accedió a la final con el segundo mejor tiempo (2:39.30), por detrás del italiano Matteo Blangero (2:39.14), líder en la primera semifinal –la misma que Baqué– y posteriormente campeón.

No obstante, el transalpino ganó la final con un margen mucho más amplio (2:35.24), ya que fue casi seis segundos más rápido que el leridano (2:41.23). El podio lo completó otro italiano, Matteo Pedranzini (2:42.92).

Por su parte, Garreta salió a competir directamente en la segunda semifinal de U20, en la que fue cuarta (3:08.66), a poco más de dos segundos de la eslovena Klara Velepec (3:06.60), la tercera en su serie, que se llevó el sexto y último billete a la final. Pese a ello, se llevó el oro.