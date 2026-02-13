Pizarra leridana en Catar

El técnico leridano Ramon Alturo (Lleida, 1982) desarrolla actualmente su carrera en Catar como miembro del cuerpo técnico del Al-Wakrah SC –sexto en la Liga catarí– que encabeza Vicente Moreno, después de una extensa trayectoria en el RCD Espanyol y varias temporadas en la élite del fútbol español. Analista y asistente, Alturo forma parte del reducido grupo de trabajo que acompaña al entrenador valenciano. La decisión que cambió su rumbo profesional llegó hace tres años. “Tomé la decisión de salir del Espanyol e integrarme en el cuerpo técnico de Vicente Moreno”, explica. Ambos habían coincidido en el club blanquiazul, donde Alturo trabajó cinco temporadas en el primer equipo y compartió dos cursos con Moreno.

No fue la primera vez que Moreno intentó incorporarlo a su equipo. “Me hizo la propuesta en su momento para ir a Arabia, pero aún tenía contrato y no se dieron las condiciones”, recuerda. La opción definitiva se produjo tras la salida del técnico hacia la UD Almería. “Cuando él se fue al Almería decidí integrarme al cuerpo técnico”, señala. La etapa andaluza no ofreció los resultados esperados, pero el siguiente destino, Osasuna, dejó mejores sensaciones. “El año pasado en Pamplona hicimos un muy buen año y fue una muy buena experiencia”, resume. Con el cierre de esa etapa y la propuesta procedente de Oriente Medio, el staff dio el salto. En su actual función, Alturo combina tareas, aunque con un rol definido. “Soy el analista y también hago de asistente, compagino un poco las dos funciones”, detalla. Su responsabilidad principal es el análisis del rival: estudiar partidos, detectar patrones y filtrar la información que llega al entrenador. “Ya sé exactamente las cosas a las que prestamos más atención”, afirma. El trabajo no termina antes del pitido inicial. Esta temporada, Alturo se sienta en el banquillo con ordenador y acceso a señal en directo. “Mientras voy viendo el partido, puedo seleccionar acciones que nos puedan interesar incluso para verlas en el descanso”, explica. El análisis en tiempo real permite ajustar detalles tácticos y valorar escenarios de cambios, especialmente en una liga como la catarí, donde la normativa sobre extranjeros y cupos sub-23 añade complejidad estratégica.

Además del análisis, participa en la construcción del modelo de juego y en el diseño del entrenamiento. A diferencia de su etapa en el Espanyol, donde ejercía como técnico al servicio del entrenador de turno, ahora integra un staff compacto. “Aquí tenemos mucho más acotados los roles y puedo contribuir más directamente al modelo de juego”, destaca.

Su experiencia acumulada —seis temporadas en Primera división y una en Segunda— le proporciona un bagaje que facilita la toma de decisiones. Sin embargo, la llegada a Catar exigió una rápida adaptación. “Nuestro conocimiento de la competición era menor y eso nos ha exigido asimilarlo mucho más rápido”, admite. Para ello cuenta con el apoyo de un analista local que prepara informes individuales que él termina de depurar antes de trasladarlos al entrenador. “Lo que marca la diferencia es extraer la información relevante y hacerla llegar al entrenador para que sea más eficiente en su toma de decisiones”, concluye.