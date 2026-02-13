Queralt Castellet, décima

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La ‘rider’ catalana Queralt Castellet finalizó en décima posición en la prueba de ‘halfpipe’ femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, en una final en la que no pudo planchar ninguna ronda y no llegó a optar a sumar una segunda medalla olímpica en la modalidad, metales que fueron para la surcoreana Choi Gaon, nueva campeona olímpica, la estadounidense Chloe Kim y la japonesa Mitsuki: oro, plata y bronce, respectivamente.

No pudo ser y Castellet, que era la vigente subcampeona olímpica, se va décima de Milán-Cortina tras no poder acabar ninguna de las tres rondas en una noche de nieve y frío y malas condiciones en el ‘pipe’ de Livigno. La de Sabadell, de 36 años y en sus sextos, quién sabe si últimos, Juegos y en su quinta final consecutiva en ‘halfpipe’, no pudo brillar. Se fue al suelo en la primera bajada y también en la última, y no pudo planchar bien una segunda bajada floja y sin poder culminar la ronda que tenía en mente. Así, sumó 4.75 puntos, 24 y 33.50 respectivamente para quedar décima, con tan solo dos ‘riders’ por debajo, mientras que en la ronda preliminar fue séptima con una mejor ronda de 81 puntos. Y parecía que se dejaba algo para la final, pero no fue su noche y pidió perdón a cámara tras su tercer y fallido último intento.

Por su parte, Lucas Eguibar no pudo estar cerca de la pelea por las medallas en la modalidad de ‘boardercross’ de snowboard tras ser eliminado en los cuartos de final por una desafortunada caída, mientras que su compatriota Álvaro Romero fue eliminado en los octavos de final.

Descalificado un ucraniano por usar un casco alusivo a la guerra

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió ayer apartar de la competición al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país, en la prueba oficial en la que iba a participar.Además, el COI le retiró la credencial si bien, a petición de su presidenta, Kirsty Coventry, se reconsideró la expulsión para que pudiera permanecer en la sede olímpica. “Es el precio de nuestra dignidad”, proclamó Heraskevych sobre la expulsión. El Gobierno de Kiev que preside Volodómir Zelenski mostró su enfado ante la decisión del COI y anunció la concesión de la Orden de la Libertad, una de las condecoraciones más prestigiosas del país.

Bernat Sellés vuelve a competir hoy en los 10 km

El esquiador de fondo de Bellver de Cerdanya Bernat Sellés (CEFCEN) competirá hoy, a partir de las 11.45, en la prueba de 10 km, después de haber participado el martes en la especialidad de sprint clásico junto a los también leridanos Jaume Pueyo (CEFUC) y Marc Colell (CEFUC).Cabe recordar que Pueyo y Sellés hicieron historia, ya que fue la primera vez que dos esquiadores de fondo españoles entraban en el Top 30 de una prueba olímpica. El miércoles 18 competirán en el sprint libre Team Event los otros dos leridanos, Jaume Pueyo y Marc Colell.